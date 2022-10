Máximo Huerta protagoniza este jueves, 20 de octubre, el Encuentro Planetario organizado por la Fundación Rafael Pérez Estrada en colaboración con el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.

El periodista y escritor repasará su trayectoria literaria y presentará en Málaga su última obra, 'Adiós, pequeño', galardonada con el Premio Novela Fernando Lara 2022, han indicado en un comunicado.

Las entradas para asistir a este encuentro, que se desarrollará a partir de las 18.30 horas en el salón de actos del CAC Málaga, pueden reservarse de forma gratuita a través de Eventbrite en el siguiente enlace.

En 'Adiós, pequeño', Huerta reconstruye su infancia y salda algunas cuentas pendientes --incluso consigo mismo-- en un relato intimista y valiente en el que asistimos al retrato de un país y una época desde su propio universo familiar. Ambientada en el presente en Buñol y en sus recuerdos de infancia en Utiel, la historia se pasea por la idiosincrasia y las viejas costumbres de una España de pueblo, a través de sus padres, tíos y abuelos.

Acompañado por la gerente de la Fundación Rafael Pérez Estrada, Ana Cabello, el autor hará un recorrido en Málaga por su trayectoria literaria y reflexionará sobre la infancia, la memoria, la muerte, la escritura y el oficio de escritor, temas presentes en 'Adiós, pequeño' junto a otras grandes cuestiones como el paso del tiempo, las relaciones entre padres e hijos o el amor incondicional.

"Esta es la historia de una familia que guarda demasiados secretos para intentar ser feliz. Una familia que utiliza el silencio como solución a todo. 'Adiós, pequeño' es una despedida, y al mismo tiempo un '"hola"' a la inquietante madurez", ha explicado el escritor, que considera este trabajo "la novela de su vida" y su publicación "la culminación de una obra valiente escrita con total libertad".

Máximo Huerta nació en Utiel, Valencia, en 1971. Escritor y periodista, ha publicado las novelas 'Con el amor bastaba', 'Que sea la última vez...', 'El susurro de la caracola', 'Una tienda en París', 'La noche soñada' (con la que ganó el Premio Primavera de Novela 2014), 'No me dejes' (Ne me quite pas), 'La parte escondida del iceberg' y 'Firmamento', muchas de ellas traducidas a varios idiomas.

Es autor de los relatos 'El escritor', 'Elsa y el mar' y 'Partir de cero'; de los libros ilustrados 'Mi lugar en el mundo eres tú', 'Paris sera toujours Paris' y 'Viva la Dolce Vita', así como de la colección de columnas periodísticas recogidas en 'Intimidad improvisada'. Ha trabajado durante años en televisión y ha colaborado en numerosos medios escritos.