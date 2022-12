Un diccionario cultural de la Navidad

Más allá de su solemne origen religioso y su relevancia histórica para el cristianismo, pues conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén hace ahora 2022 años, la Navidad ha acabado convertida en la fiesta de las fiestas: el reencuentro familiar, la cálida alegría, el bullicio colorista, el jolgorio en la mesa; también el exceso etílico, la desmesura consumista, la tristeza de quien no tiene nada. Como fiesta de vocación expansiva y a menudo estridente, alejada del tono recogido y austero de una Semana Santa, la Navidad ha sido tratada por mil y una representaciones culturales, desde la pintura renacentista hasta el indie rock de los 90, desde los cuentos populares y los villancicos hasta las películas románticas y las fantasías animadas.

Aprovechando la inminente llegada de una nueva Navidad, recopilamos en forma de diccionario de la A la Z una veintena larga de títulos y términos culturales (películas, canciones, libros, pinturas…) que, a lo largo de la historia, se han acercado a estas fiestas desde todos los ángulos.

All I want for Christmas is you

El hit navideño pop por excelencia de los últimos 20 años. Gracias a él Mariah Carey se convirtió en el hada madrina de estas fiestas, consiguiendo que el tema pasara a formar parte de canon de los villancicos contemporáneos. Cuenta la leyenda que la compuso en 15 minutos y que le ha reportado a la cantante más de 70 millones de dólares. Es uno de los tema estrella de estas fechas en las reproducciones de Spotify, solo por detrás de la sorprendente Snowman, de Sia. Su aparición en Love actually terminó por convertirla en himno para varias generaciones.

Bob Esponja: ¡Navidad esponjosa!

Desde su primer episodio, emitido un ya remoto 1999, la serie animada Bob Esponja se ha acercado en más de una ocasión a la Navidad en capítulos especiales. El más destacado es este ¡Una Navidad esponjosa!, estrenado en 2012 y realizado en primoroso stop motion a modo de homenaje a las películas de la productora Rankin Bass. Un especial de 22 minutos con Plankton malo como siempre y nuestros amigos Bob, Patricio y compañía fascinados por la magia de la Navidad.

Cascanueces

Estas alargadas figuras decorativas navideñas con forma de soldado tienen una larga historia cuyo origen está en el cuento popular alemán El cascanueces y el rey de los ratones, escrita en 1816 por E.T.A. Hoffmann. Alexandre Dumas hizo una adaptación infantil de la obra en 1844, Historia de un cascanueces, en la que se inspiraría Piotr Ilich Chakovski para componer en 1892 la música del tradicional, y siempre maravilloso, ballet navideño El cascanueces.

Dickens, Charles

El gran escritor inglés de la época victoriana publicó en 1843 el relato corto Cuento de Navidad, la historia de un hombre avaro, Mr. Scrooge, que en Nochebuena era visitado por una serie de fantasmas que le muestran a modo de parábola su pasado, presente y futuro. Su repercusión en la cultura contemporánea no tiene fin y ha tenido multitud de adaptaciones en todos los formatos, aunque nosotros nos quedamos con Los fantasmas atacan al jefe, protagonizada por Bill Murray.

Expreso Polar, El

El ilustrador y escritor norteamericano Chris Van Allsburg (creador también de Jumanji y Zathura) publicó en 1985 El expreso polar, la historia de un niño que subía a un tren mágico en Nochebuena para conocer a Papá Noel y que se convirtió en un clásico instantáneo. En 2004, Robert Zemeckis lo llevó al cine en Polar Express, utilizando la técnica de animación de captura de movimiento y con Tom Hanks como protagonista.

Fum, fum, fum

Uno de los villancicos por excelencia, de origen catalán y cuyo origen se data en los siglos XVI o XVII, según el etnólogo y folclorista Joan Amades. La primera versión que se conoce de Fum, fum, fum (Humo, humo, humo) es de 1904, la recogida por el músico y pedagogo Joaquim Pecanins i Fàbrega en un recopilatario de canciones populares que formaban parte de la tradición oral de su localidad natal, Prats de Lluçanés (Osona).

Grinch, El

Personaje infantil poco conocido por aquí hasta la película de Ron Howard del año 2000 en la que Jim Carrey interpretaba al cascarrabias duende antinavideño. El personaje, un misántropo ser peludo de color verde, fue creado por Theodor Seuss Geisel, más conocido como Dr. Seuss, que le hizo aparecer por primera vez en su libro de 1957 ¡Cómo El Grinch robó la Navidad! En 2018, Netflix estrenó una adaptación animada en la que Benedict Cumberbacht ponía la voz al duende.

Have yourself a merry little Christmas

Originariamente la canción fue compuesta para la película Cita en San Luis para que fuera interpretada por Judy Garland, pero fue Frank Sinatra quien la popularizó, cambiándole la letra y convirtiéndola en un éxito dentro de su colección navideña ‘A jolly Christmas’. Su cadencia es triste y melancólica, tanto que algunas estrofas fueron modificadas, tanto por Garland como por Sinatra, para que no fuera excesivamente deprimente.

Igartiburu, Anne

Sirva esto como homenaje a todo un icono navideño. El suyo ha sido un rostro indisociable a estas fiestas, pues durante 17 años dio las campanadas de fin de año en Televisión Española. Este 2022, sin embargo, ha sido un mal año para la donostiarra, pues su histórico programa Corazón ha sido cancelado y tampoco podrá despedir el año desde la Puerta del Sol de Madrid al haber sido sustituida por Ana Obregón y Los Morancos.

Just like Christmas

El pasado 6 de noviembre fallecía a los 55 años a causa de un cáncer Mimi Parker, llorada cantante, compositora y batería de Low, institución del indie americano de los 90. En 1999, Parker y su marido y cómplice de toda la vida, Alan Sparhawk, publicaron un bonito (y tristón) epé con 8 canciones navideñas, titulado Christmas, donde destacaba su primer corte, Just like Christmas, donde, a ritmo de antivillancico, evocaban un viaje por Escandinavia con su intransferible tono sereno.

Klaus

¿Y si la leyenda de Santa Claus no fuera como nos han contado? El español Sergio Pablos compuso una exquisita obra de animación por la que fue nominado a los Oscar en la que un cartero destinado a una remota isla del Círculo Polar Ártico conoce a un ermitaño anciano que fabrica juguetes. Gracias a ellos, conseguirá hacer feliz a los niños y conseguir la paz entre los habitantes de la región. Un precioso cuento que se encarga de reescribir el mito navideño sustituyendo la magia por una oda a la solidaridad y la amistad.

Love actually

Pocas películas han alcanzado el estatus de clásico navideño en tan poco tiempo, hasta convertirse casi en un ritual de estas fechas. Después de triunfar con sus guiones (Cuatro bodas y un funeral, Notting Hill), Richard Curtis debutó en el largometraje con una película coral repleta de caras conocidas (de Keira Knightley a Hugh Grant pasando por Bill Nighy o Emma Thompson) en la que pasaba de todo, historias de amor, de ruptura, bailes, funciones infantiles, videoclips horteras…y en la que había risas, emoción y lágrimas. Para enmarcar con lacito.

Marimorena

El cancionero español dispone de una sustanciosa variedad de villancicos populares, procedentes de diversos puntos del país, de entre los que destacan clásicos como Hacia Belén va una burra, Los peces en el río y Campana sobre campana. Puede, sin embargo, que el más universal sea el alegre y ominipresente Ande la marimorena (o La marimorena) y su inmortal rima «ande, ande, ande, que es la Nochebuena». De origen desconocido, se estima que podría haber nacido en el Madrid de principios del XVIII.

Natividad mística, de Botticelli

El Renacimiento nos ofrece numerosas obras pictóricas cuyo tema es la Navidad, como La adoración de los Magos de Leonardo da Vinci, La anunciación de Fra Angelico o La natividad de El Greco. Aquí nos quedamos, no obstante, con la fascinante y extraña Natividad mística de Sandro Botticelli, en la que se aleja de las representaciones tradicionales del nacimiento de Jesucristo para acercarse más a las tensiones propias del milenarismo del año 1500. Desconcertante.

Oveja Shaun, La

Todas las películas de La oveja Shaun son buenas, pero el capítulo navideño El vuelo antes de Navidad resulta delicioso y está lleno de aventuras a un ritmo trepidante con la habitual expresividad muda de esta pandilla de ovejas traviesas. En esta ocasión el pequeño Timmy (que también tiene su show individual) desaparece y el rebaño tendrá que ponerse manos a la obra para traerlo a casa. El homenaje a Regreso al futuro es memorable.

Pesadilla antes de Navidad

Basada en una historia de Tim Burton, que ejerció también de productor, la película de Henry Selick es un hito de la animación en stop motion, en la que el oscuro imaginario de la noche de Halloween intenta apropiarse del alegre mundo de las Navidades. En 2023 se cumplirán 30 años de su estreno, y su audacia temática y su imaginación han sido capaces de atraer tanto a adultos sin edad como a niños sin miedo.

¡Qué bello es vivir!

La película por antonomasia de las Navidades, la que año tras año se emite en Nochebuena por televisión, casi como un rito, y que desde 1939 no ha perdido su esencia. Frank Capra compuso su particular versión de Cuento de Navidad en la que James Stewart era un hombre bueno que decidía suicidarse y era visitado por su ángel de la guarda que le enseñará las cosas que ha hecho por los demás. Una película sobre la solidaridad humana que ha traspasado la frontera del tiempo y cuyo influjo no tiene fin.

Rare Exports: Un cuento gamberro de Navidad

El director finlandés Jalmari Helander dio la campanada en Sitges 2022 al ganar el premio a mejor película con la aún inédita Sisu, pero en 2010 ya había hecho lo propio con su ópera prima, en la que nos avisaba de que Santa Claus no es el abuelo barbudo y bonachón que todos conocemos, sino una aterradora criatura con cuernos de chivo que tortura a niños en calderas de fuego. Comedia negra nórdica, terror monstruoso y aventura infantil.

Stille Nacht, heilige nacht

Declarado patrimonio inmaterial de la Humanidad en 2011, Noche de paz, noche de amor es, seguramente, el villancico más célebre del mundo. Fue compuesto por el maestro de escuela y organista austriaco Franz Xaver Gruber, con letra en alemán del sacerdote Joseph Mohr, y cuenta con incontables versiones. La más recordada, la que grabó Bing Crosby en inglés en 1935 (el clásico Silent night), que ostenta el récord de tercer sencillo más vendido de la historia.

Tokyo Godfathers

El director japonés Satoshi Kon falleció a los 46 años, pero tuvo tiempo de dejar brillantes animes como Perfect blue o Paprika. También este conmovedor y humanista cuento de Navidad a partir de la peripecia de tres vagabundos (un alcohólico, un travesti y una joven huida de casa) que encuentran un bebé entre unos restos de basura.

Ugly Christmas sweater

El tercer jueves de cada diciembre se celebra en EEUU y Canadá el National Ugly Christmas Sweater Day, o día nacional de esos jerseys navideños talla XXL con estridentes decoraciones de renos, bastones de caramelo, guirnaldas, copos y muñecos de nieve. La tradición viene de lejos en el mundo anglosajón, pero han ido invadiendo los escaparates de todos el mundo desde que Colin Firth los popularizara en El diario de Bridget Jones (2001).

Vida de Brian, La

Los Monty Phyton hicieron su particular cara B de las películas bíblicas, a golpe de su particular humor gamberro, a través de esta parodia de la vida de un hombre nacido en un pesebre en Belén el mismo día que Jesucristo y al que confundirán sistemáticamente a lo largo de su vida con el Mesías. Una película que está llena de hallazgos irreverentes antológicos (ese Frente Popular de Judea) y que es un plato perfecto tanto para las épocas navideñas como para las de Pascua.

Wham!

En 1984, George Michael y Andrew Ridgeley, esto es, las dos mitades del dúo pop Wham! Historia de una ruptura sentimental con irresistible aire de villancico, Last Christmas ha advenido un imperecedero himno navideño.

Zambomba

Decir zambomba es decir villancico y, por extensión, es decir Navidad. Documentado por primera vez alrededor de 1664, este instrumento popular vendría a ser un cilindro hueco de barro, madera o metal que cuenta con un extremo cerrado con un parche de piel atravesado por el centro por una varila. Cuando ésta se mueve de forma vertical, transmite una vibración al parche que produce un sonido tan ronco como inconfundible. Navidad ancestral.