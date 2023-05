Y el boom de los rodajes en Málaga no se detiene. La céntrica calle San Juan lleva varios días tomadas por el equipo de la miniserie internacional 'We are the lucky ones', una producción para Disney+ liderada por los actores Joey King ('Mi primer beso', 'Bullet train') y Logan Lerman ('Percy Jackson', 'Hunters', 'Bullet train'), que ha convertido la zona en una pequeña calle de Río de Janeiro durante los años 50.

Las fans del popular Logan Lerman ya se recorren las calles de la capital de la Costa del Sol desde que el propio intérprete subió un story en su cuenta de Instagram en la que disfrutaba de una comida con compañeros del equipo en plena Plaza del Obispo. 'We are the lucky ones' (en español, 'Somos los afortunados') adapta un libro inspirado en la historia real de una familia judía separada al com ienzo de la Segunda Guerra Mundial. Erica Lipez (The morning show, Bates Motel) es la responsable de transformar la historia en un guion y de producir la miniserie. Mientras tanto, otra de las plataformas de streaming líderes en el mundo, Netflix, se encuentra en grabación estos días en Málaga. 'Machos Alfa', el éxito de Alberto y Laura Caballero ('La que se avecina') prepara entre nosotros su segunda temporada con todo su elenco, Gorka Otxoa, Fele Martínez, Fernando Gil y Raúl Tejón, al que se incorpora Santi Millán (en el papel de un gurú que imparte charlas sobre la masculinidad tóxica, el gran tema de la serie). Ayer grabaron en el Centro y en Pedregalejo, hoy en Marbella. Netflix también rueda en Málaga Netflix también tiene previsto regresar a nuestra tierra para ultimar el rodaje de 'Kaos', una ambiciosa serie levantada por Charlie Covell ('The end of the f***ing world') y protagonizada por Jeff Goldblum (ojo, más de 75 millones de euros de presupuesto), que a finales del año pasado tomó el Centro Histórico de Málaga (además de otras localidades andaluzas). Será una comedia oscura y fantástica sobre los dioses y los humanos a partir de los guiños a la mitología griega. En suma, habrá que estar atento al próximo balance anual de la Málaga Film Office: desde luego, se esperan cifras espectaculares.