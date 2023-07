El curso de verano de la Universidad de Málaga (UMA) 'Sobre Pablo Picasso y otros famosos. Del triunfo a la fama en la cultura contemporánea' ha contado este miércoles con la participación de la historiadora del arte Eugenia Tenenbaum, que ha propuesto un acercamiento a la figura del pintor malagueño desde la perspectiva de género a través de las mujeres imprescindibles en la vida y obra del artista, a propósito de la publicación de su libro 'Las mujeres detrás de Picasso'.

El objetivo, según la propia especialista, es poner el foco en estas protagonistas a veces silenciadas que influyeron en la trayectoria del creador, desvinculándolos de las etiquetas de musas y genio. "Son conceptos que desde los años sesenta se están criticando y poniendo en entredicho porque responden más a un mito que a una realidad. Es una manera distinta de acercarse a la historia del arte teniendo en cuenta características, situaciones y contextos que hasta ahora no se les ha hecho demasiado caso", ha afirmado.

No obstante, Tenenbaum ha confesado que todavía hoy día se encuentran dificultades en la aplicación de esta metodología revisionista dentro del ámbito cultural: "No es fácil acercarse a la historia del arte con perspectiva de género porque se siguen generando muchas resistencias desde el discurso tradicional, se piensa que es una forma de politizar el arte, como si no lo estuviera ya desde sus comienzos".

"Es apasionante pero frustrante a la vez", ha aportado, a la vez que se ha mostrado optimista en torno a este cambio de percepción en la sociedad. "Cada vez hay más personas que sí están dispuestas a replantearse cuál es la educación que han recibido, no desde las presencias sino de las ausencias, pero el discurso tradicional tiene tantísimo peso que como lo hemos considerado neutral y objetivo, casi parece una herejía plantearse que hay otras maneras de acercarse al pasado", ha sentenciado.

Por último, y en cuanto a la discusión sobre si es necesario separar vida y obra, la experta se ha referido a la rentabilidad en términos económicos que genera la marca Picasso, con el ejemplo de esta misma ciudad: "Aquí en Málaga nunca se ha separado la obra del artista porque genera muchos ingresos, entonces se crea el espacio propicio para poner encima de la mesa que si nunca se ha llevado a cabo esta división, tampoco podemos hacerlo cuando se tratan de cuestiones como los derechos de las mujeres", ha manifestado.

"Me gustaría que lo que más sorprendiese de este acercamiento es hasta qué punto no se puede hablar de su obra, sin hablar de su vida y hasta qué punto la obra de Pablo Picasso puede utilizarse para concienciar y sensibilizar sobre violencia de género", ha concluido.Niño de Elche cierra el seminario sobre Picasso reflexionando sobre el silencio y el éxito.

El Niño de Elche

La ponencia de clausura de este seminario ha corrido a cargo del artista Niño de Elche, que bajo el título 'Elogio del silencio: el éxito en la creación contemporánea', ha planteado las conexiones entre el ruido que generan dentro de la industria cultural los conceptos de fama y reconocimiento.

Al respecto, el músico ha definido la importancia que para él tienen estos términos en el contexto actual. "Si se entiende el éxito como un fin que nada tiene que ver con la felicidad y la alegría, es un peso que se convierte en cruz, pero si se concibe como un proceso nutritivo para el alma del artista, es un buen término" ha precisado, antes de realizar un diagnóstico de la situación del sector cultural en estos momentos en nuestro país.

"Soy optimista en relación con el tejido que se crea en España. Creo que todavía tenemos mucho territorio que conquistar si nos comparamos con otros países, pero vamos por buen camino porque la gestoría cultural ha dado grandes pasos en este sentido", ha rematado.

Al hilo de la temática de la actividad, el artista ha querido recordar además su participación en el proyecto 'Suena Guernica', en la que varios artistas pusieron banda sonora al mítico cuadro del pintor cubista.

"Picasso siempre es un artista que se entrecruza en cualquier camino, ya sea el pictórico, el musical o el escénico. En ese caso, el proyecto fue un acercamiento más a una obra crucial no solo para el mundo del arte, sino también de la política, y me ayudó a conocer los entresijos de la construcción y la formalización de esa pieza", ha comentado.

Carlos Álvarez

El barítono Carlos Álvarez dirige, junto a la periodista Inmaculada Jabato, el Curso de Verano de la UMA 'Derecho a la Cultura', cuyos elementos fundamentales son, según explica el propio Álvarez, la identificación, la cultura y la libertad.

"Nos gustaría que el derecho cultural fuera un derecho esencial como lo son la educación, la sanidad o la vivienda para que la ciudadanía y los profesionales se sintieran representados y a gusto con su capacidad de interactuar con la cultura", ha manifestado. Conocedor de que un cambio constitucional es muy complejo, insta, junto a otros artistas del sector, a que se legisle a nivel andaluz.

"Nos preocupa que la cultura se vea como algo prescindible, a pesar de que durante la pandemia nos hizo sentir juntos, lo que nos da una idea de cómo de importante es", ha señalado.

El Doctor Honoris Causa por la UMA lamenta que actualmente toda la ciudadanía no pueda disfrutar de la cultura en condiciones de igualdad y aunque considera que la oferta artística en Málaga es amplia, también habría que llevarla también a los barrios.

"La cultura es una demostración de cómo nos sentimos como sociedad y de una evolución social, si no se hace en el ámbito de la libertad difícilmente vamos a encontrarnos con una sociedad plural, sin libertad no hay cultura y sin cultura el fomento de la libertad es prácticamente imposible", ha reflexionado Álvarez. Por todo ello ha afirmado que no se pueden permitir la censura de obras.

La actitud disidente de Romeo Esteo

Este miércoles también se ha celebrado el curso de verano, organizado por la Fundación General de la UMA, que trata de dar una proyección amplia de Romero Esteo, poniendo en valor la importancia de su creación en diferentes disciplinas creativas.

El gestor cultural Rafael Torán, director del seminario, ha destacado la disidencia del autor desde su juventud cuando después de abandonar sus estudios en el seminario empezó en Madrid su proyecto como dramaturgo. "Arremetió contra el estilo imperante en la dramaturgia de la España de la década de los sesenta", ha declarado.

Así mismo, Torán ha añadido que cuando Romero Esteo trabajó como periodista se salió de la norma y gracias a ello pudimos conocer desde el periódico Nuevo Diario a grandes pensadores, diseñadores, arquitectos, creadores de todo tipo: "Gracias a esa actitud, disconforme con todo lo establecido, se pudo desarrollar su teatro tan imaginativo".

Sobre sus obras, el gestor cultural ha comentado que por desgracia la mayoría de sus tragedias que forman la premiada saga Tartesia están inéditas, "nada más conocemos editadas tres piezas de las trece que escribió".

En esta línea, Torán ha explicado el interés por editar la obra completa Tartessos, acompañada de una versión reducida de otro dramaturgo que pueda reinterpretar esa pieza, más asequible a las compañías de teatro para que puedan realmente representarse, ha finalizado.