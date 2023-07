Un concierto por el que desfilan éxitos como Can you feel it, Blame it on the boogie, I want you back, Rock with you, Wanna be startin’ something y algunos más es un concierto que maneja, a priori, cartas ganadoras. Son las que suelen jugar cada noche The Jacksons, un grupo y, más todavía, un clan familiar que desde 1964 (con interrupciones) hace del entertainment sobre las tablas un modo de vida. «Cantar, celebrar y dar alegría al público, y viajar por todo el mundo, es parte de nosotros y es lo que yo llevo haciendo desde que entré en el grupo cuando tenía ocho años», explica Marlon Jackson unos días antes de su actuación, el 27 de julio, en el Marbella Arena.

Hay orgullo en las palabras de Marlon, el muchacho que en 1965 se sumó, junto con Michael (un año menor), a la troupe creada por los tres hermanos mayores, Jackie, Jermaine y Tito, conocida en su primera era como The Jackson 5. Todos ellos, arremolinados alrededor de su disciplinario padre, Joe, que se erigiría en su mánager. «Aunque, para ser justos, la primera persona que reconoció el talento de los chicos fue nuestra madre», recuerda Marlon, en alusión a la matriarca Katherine Jackson, que hoy en día puede seguir todavía las andanzas del grupo a sus 93 años (Joe falleció a los 89 en 2018).

Su debut en el estudio, que produjo su primer éxito, I want you back, con el sello de Motown, no llegó hasta finales de 1969, así que al grupo le correspondió picar piedra durante unos cuantos años. Tiempo en el que cogió tablas, subraya Marlon, que combate la posible percepción de The Jackson 5 como suerte de boy band prefabricada. «La gente no tiene presente que, antes de fichar por Motown, nos pasamos cinco años girando por Indiana, Wisconsin, Illinois… y actuando en teatros como el Apollo, de Nueva York».

Así dejaron atrás su localidad natal, Gary (Indiana), para instalarse en Hollywood, donde Motown desplazó su oficina central. Entraron en el show business por la puerta grande, con el álbum Diana Ross presents The Jacksons 5 (1969). «Estuvimos cuatro o cinco meses viviendo en casa de Diana, fue una época estupenda y algo totalmente nuevo para nosotros», recuerda. Sobre Berry Gordy, factótum de Motown, cree Marlon que «no hace falta decir mucho, porque sus logros hablan por sí solos: The Temptations, The Supremes, The Miracles, The Four Tops …», enumera. «Berry dominó la escena durante toda una era y The Jackson 5 fue su grupo más joven y el que tuvo más números uno».

Junto a la basura

Canciones que contribuyeron a romper barreras en una sociedad estadounidense donde el estigma racial todavía pesaba. ¿Vivieron el racismo The Jackson 5? «Hubo algunas tensiones en ciertas zonas del país, donde íbamos al hotel y nos metían en unas habitaciones cutres al lado de los cubos de la basura», recuerda Marlon. «Pero una vez, alguien que seguía al grupo nos mandó una carta donde contaba que, en una escuela de chicos blancos, el profesor les había preguntado cuál era su artista favorita, y todos dijeron que The Jackson 5».

Seguramente no estaban preparados para que el más pequeño, Michael, fuera el que volara más alto, rompiendo primero pronósticos con Off the wall (1979) y cambiando el curso de la cultura popular con Thriller (1982). «La gente no entiende que el apellido, Jackson, es la marca, y ahí están Michael, Janet, Jermaine… La familia siempre ha sido lo primero para nosotros, y la música ha venido después», razona. Pero es cierto que la proyección que adquirió Michael desequilibró el modo de hacer del grupo. “Pero todo venía de The Jackson 5, siempre fue así. Aunque la gente pudiera pensar que su éxito no nos molestaba, jamás fue así. ¡No podía molestarnos, era nuestro hermano! ¡Estábamos felices por su éxito!».

En la actual etapa del grupo, The Jacksons son una banda de directo, si bien Marlon presagia novedades. «Tenemos en la cabeza grabar alguna canción, un par de singles probablemente». Mientras llegan, anuncia “una fiesta, pura diversión” en su cita en Marbella.