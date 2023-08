Este próximo jueves 10 de agosto continúa la música en directo en Sabatic Fest, que celebra una diversa y multidisciplinar programación de verano en las instalaciones de Autocine Málaga Cesur FP. Lo hace con una especial propuesta: Totally Tina, el tributo de Justine Riddoch a la reina del ‘rock and roll’ Tina Turner. Se trata de una oportunidad de celebrar los innumerables éxitos de su carrera durante más de cincuenta años que le hicieron convertirse en una de las principales y mayores compositoras de rock.

“Con este espectáculo hemos realizado un esfuerzo para poder seguir difundiendo su nombre entre sus fans”, relata Justine Riddoch sobre el concierto que podrá ver el público malagueño, que dará comienzo a las 22.00 horas, y las puertas se abrirán a las 21.00 horas. Las entradas son gratuitas y ya se pueden adquirir en sabaticfest.es o en SeeTickets, con el único coste de 1 euro por persona en gastos de gestión.

‘Totally Tina' ofrece la excepcional oportunidad de poder disfrutar en directo de canciones como Simply The Best, Private Dancer, River Deep-Mountain High, Proud Mary o What's Love got to do with it. Está reconocido en varias ocasiones por la Asociación de Agentes del Reino Unido como el mejor tributo a Tina Turner, y es un gran éxito que se debe sobre todo a la voz de Justine Riddoch, un sonido realista, un equipo de bailarines profesionales que recrea las coreografías originales y un vestuario que reproduce fielmente los vestidos que Turner lucía sobre el escenario.

Tina Turner se retiró de los escenarios y la música en 2013 a la edad de setenta y tres años, después de una carrera musical de cincuenta y cuatro años. Falleció el pasado mes de mayo, dejando un legado legendario para el mundo de la música internacional.

Próximos eventos

Sabatic Fest permanecerá como oferta cultural de referencia en la capital malagueña hasta el 24 de septiembre, ofreciendo una variedad inmensa de conciertos y otros eventos musicales para todos los públicos y gustos. Las próximas fechas son:

· 10 de agosto: Tributo a Tina Turner.

· 15 de agosto: Gloria Gaynor y Bonnie Tyler.

· 25 de agosto: Maldita Nerea, Nena Daconte y Lala Love You.

· 31 de agosto: Saiko y Maikel Delacalle.

· NUEVO - 1 de septiembre: RVFV (Rafael Ruiz Amador), Sami Duque.

· 2 de septiembre: Aborigena, con Diass, Eli Rojas, Miguel Payda, Ivan Laz, Mucho Lau (dj’s).

· 3 de septiembre: La Aldea Fest, con Jorge Cremades, Miqui Brightside, Uri Sabat, Fran Bowtie.

· NUEVO - 7 de septiembre: Familia Farruco, Mara Rey.

· 8 de septiembre: Urban Town Fest, con Natos y Waor, Al Safir, Reality, Midas Alonso, Nerze, Sislah y Cloty, L14m, Garzi y The Otter Gang.

· NUEVO - 15 de septiembre: Cano, JC Reyes.

· 22 de septiembre: Yo fui a EGB, con Sabrina, Boney M, La Frontera, Danza Invisible, Vicky Larraz, Tenessee, Tam Tam Go, Los Manolos y Orquesta Mondragon.