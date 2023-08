Cala Mijas debutó hace sólo un año en el cada vez más hiperpoblado calendario de festivales musicales de la Costa del Sol, y lo hicieron con una edición de relumbrón. Un cartel con Arctic Monkeys, Liam Gallagher y Nick Cave, entre muchos otros, demostraba que la apuesta del ayuntamiento de la localidad (en alianza con la promotora vasca Last Tour) por la cita era potente y contrastada, y la cosa sigue por la misma senda en su segunda convocatoria: Arcade Fire, Florence + The Machine y The Strokes son los nombres de neón que coronan el próximo Cala Mijas. Pero no serán los únicos, ni mucho menos: Foals, Metronomy, Moderat, Ballena, Siouxsie, Idles, James Holden, Junior Boys, The Blaze, Cariño, Baxter Dury, Cupido, Arca, Underworld, M83, Delaporte, Judeline y Amyl & The Sniffers, entre muchos otros nombres destacadísimos de las escenas independiente y electrónica nacional e internacional, comparecerán en Mijas del 31 de agosto al 2 de septiembre. ¿Se les ocurre una manerea de mejor de despedir el verano?

El debut de Cala Mijas, el pasado 2022, superó las expectativas y rozó el lleno absoluto. En los tres días de la cita musical, un total de 107.000 personas procedentes de más de 50 países (fundamentalmente, cómo no, británicos) disfrutaron de los conciertos.