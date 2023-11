«Mi musa es exponer mis sentimientos y lograr impactar en muchos corazones»

El principal exponente del fenómeno musical mariacheño, mariachi y norteño, Christian Nodal (Sonora, 1999) promociona su nuevo Tour 2024, que pasará por Madrid, Barcelona y Fuengirola durante el próximo mes de julio en los días 5, 12 y 13, respectivamente. La robustez de su voz arrasa en la escena musical, la génesis de un nuevo estilo que fusiona los patrones clásicos del folclore sonoro mexicano con las aristas del reguetón: una de las razones que le permitieron ganar el mejor álbum de música ranchera/mariachi en la pasada gala sevillana de los Latin Grammy.

Nodal sigue siendo el mismo que el 20 de mayo de este mismo año se coronó en el Wizink Center con un sold out histórico que batió récord de ventas para cualquier artista mexicano que haya actuado antes en este recinto. A través de su música es posible atisbar una imagen personal de Nodal, pero siempre es mejor escucharlo a viva voz.

Sabrá su laurel: cantautor regional mexicano más exitoso, ganador de 6 Latin GRAMMY, 8 Latin Billboard, 11 Latin AMA Awards, 8 Premios Juventud, un reconocimiento a su Extraordinaria Evolución por los Latin AMA Awards, así como 2 premios Tu Música Urbana, 10 Premios Lo Nuestro. ¿Se lo imaginó algún día?

No, para nada, yo creo que es lo precioso de soñar, y hasta la fecha me mantengo así. De hecho estaba aquí hablando para tener una gira por Europa, me parece una locura, me tiene muy muy emocionado, soñando a lo grande. Creo que lo de Sevilla fue precioso, creo que fue una frescura lo de los Latin Grammy, me sentí de vacaciones. Ando muy emocionado y muy contento y agradecido.

Sólo 24 años, precoz. ¿Cómo se gestiona la fama a tan pronta edad?

Bueno, pues yo he hecho las cosas como mi capacidad me ha dado. Puedo decir que me siento orgulloso de todo lo bueno y de todo lo malo, a mí me tocó crecer con una casa de cristal donde se veía todo lo bueno y todo lo malo. Digamos que, por ahí, yo creo que ha sido lo más difícil, pero al final creo que llega la madurez, llega el proceso de aprender de todo esto, de esta vida y creo que le he encontrado ese balance con mucha terapia y poniendo la importancia de las cosas en donde van. Así creo que se logra y es complicado, pero la verdad sería muy ingrato de mi parte decir: «¡Oh, cómo se sufre!». Al final, de lo que entregamos a lo que recibimos es más lo que recibimos por todo en esta bella profesión.

¿Y qué recibe de la música? ¿Cómo es su relación con ella?

Yo la trato como una pareja, la trato con mucho amor, mucho respeto, mucho cariño, mucha dedicación. A veces hay peleas de por medio, pero nada, o sea, al final es con lo que estoy casado, es con lo que estoy dedicado y tiene todo mi amor, tiene toda mi pasión, mi ilusión. Siempre la trato así. Pues, ¿qué te puedo decir? Para mí cantar es lo mejor que sé hacer en la vida, en el mundo y amo hacer lo que hago.

En su familia son todos músicos, ¿hay algún recuerdo que guarde con especial cariño y que relacione la música con su familia?

Sí, yo recuerdo que en una etapa muy fea de mi vida, cuando tenía unos 12 u 11 años, mi bisabuela me llevó a una iglesia. No me acuerdo si era una iglesia cristiana o mormona, no es lo relevante, pero ella vio que yo estaba sufriendo demasiado y ella me dijo: «Mira, te gusta la trompeta, ¿verdad? Entonces te voy a llevar a un lugar donde vas a entregar tu energía a lo más precioso que hay en este mundo». Me llevó a la iglesia y formé parte de la banda de la iglesia y como que encontré una familia en esos lugares, empecé a encontrar familia desde el vínculo de la música. Y vi toda la energía que se puede llegar a transmitir y como los problemas normales que todo mundo tenemos se pueden hacer más leves con un buen son de música. Creo que ella, no sé por así decirlo, pero como que hizo tan romántico la llegada de la música a mi vida. Hasta me puso a soñar ya en ser artista, en ser músico, en ese entonces soñaba con llegar a ser como Arturo Sandoval, que es trompetista y yo tocaba la trompeta. Entonces me invitó como a soñar más y más grande cada vez y creo que ese es un recuerdo familiar precioso que tengo de la música en mi familia.

¿Hay algún lugar de México que sea especial para usted? Un santuario, un barrio, una plaza, un local…

Sí, la casa de mi bisabuela es el lugar más especial que conozco. Obviamente, pues ya cambió mucho, la arreglaron y todo, pero en mi memoria sigue estando como la dejó mi bisabuela y con esa energía llena de amor... Siempre había mucho amor y mucha comida diferente para repartir [No es capaz de aguantar la risa] Era la comida más lujosa, pero era la comida más deliciosa la que hacía mi bisabuela.

¿Alguna musa en su música?

Ay...[Deja caer largo el suspiro, profundo] Está este sentimiento que uno como músico de exponer cualquier sentimiento que se está atravesando para que los demás no se sientan solos atravesando esa etapa de la vida. La musa es exponer los sentimientos y lograr impactar en muchos corazones, en musicalizar la película de todo el mundo.

¿Héroes musicales?

Chester Bennington [cantante de Linkin Park] es uno de mis artistas favoritos. Me gusta mucho Cerati, me gusta mucho Arturo Sandoval, Santana... También Don Vicente [Fernández], José Alfredo Jiménez, Joan Sebastián, Juan Gabriel, Marco Antonio Solís. Y de ahora, pues, Sen Senra, Rels B... Me gusta mucho la música de mi pareja, Cazzu. Ah, y me encantaría colaborar con Alejandro Sanz. Tenemos una buena amistad y queremos hacer música juntos.

¿Está familiarizado con la música andaluza? Aprovechando que hace poco estuvo en Sevilla por los Latin Grammy...

No, fíjate que no, acabo de hacer una entrevista con Mowlihawk[un freestyler, MC, rapero y youtuber gaditano que es conocido actualmente por entrevistar raperos en su Batimowli], eso es lo más cercano que he estado. Pero seguro que llegará ese momento porque fíjate que recibí mucha calidez, mucho, mucho amor en Sevilla. Así que me interesa empaparme de la cultura andaluza y su música y sus artistas.