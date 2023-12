El reputado Mago Yunke visitará Málaga los días 9 y 10 de diciembre para traer su espectáculo 'Hangar 52', el trabajo de su vida. Salvador Vicent, de 47 años, ha sido premiado en tres ocasiones (la más reciente, en 2022) como «mejor mago del mundo» y su actual show, con el que ya ha realizado tres giras previas, ha congregado a más de 2,5 millones de personas en todo el mundo. Dice que lo suyo es «magia de autor» y que su objetivo es abrir la boca y los ojos de su público. Todo empieza en su taller, de 900 metros cuadrados, donde pergeña sus trucos e ilusiones, donde construye su magia.

¿Cómo es 'Hangar 52'? Aunque, claro, sin desvelar sus secretos...

Como dice el título, el espectáculo sucede dentro de un hangar; cada vez que se abren las puertas del gangar dentro se encuentran cosas distintas, hay descubrimientos jamás desvelados de Leonardo da Vinci, puertas interestelares del Antiguo Egipto, hacemos rituales de guerra de la Gran Muralla China, aviones desaparecidos en la Segunda Guerra Mundial... Es fantástico porque cada cinco o seis minutos se cierran las puertas, se vuelven a abrir y hay un nuevo contenido y de tanta riqueza visual... Es algo novedoso. El público no espera ver lo que se encuentra: espera ver un espectáculo de magia más y cuando llega se da cuenta de que es distinto, de que tiene historia, fuerza, puntos originales... Al final es el espectáculo que a mí como espectador me habría gustado ver cuando era niño.

Desde luego, suena como un show muy ambicioso.

Éste es como el espectáculo más grande de toda mi vida, es un combo de todas las creaciones de mi vida, de mis casi 30 años de carrera artística ya. He construido, inventado mucha magia y toda esa magia estará en Hangar 52. Es un show de gran formato, no hay otro espectáculo en España de estas dimensiones y en Europa te diría que a lo mejor será el segundo o tercer espectáculo más grande del continente. Es de una magnitud muy grande, por eso se va a hacer en Málaga en el Martín Carpena, para poder tener todo acondicionado y que la gente lo pueda ver en su máximo esplendor.

¿Podrá participar el público en el espectáculo?

Sí. Lo bue'no que tiene 'Hangar 52' es que es un espectáculo familiar, como toda la magia. Es algo que tiene la magia en sí, un requisito que no se da en otros shows:aquí puedes ver a un niño de 6 años disfrutando igual que un abuelo de 85 años. Y yo, que soy padre de dos niños, empatizo mucho con eso, creo que es algo muy bonito.

Lleva haciendo magia desde los 8 años y ha sido reconocido como el mejor mago del mundo en tres ocasiones. Debe de ser difícil no perder lo que creo que es lo más importante de su profesión, la ilusión. ¿no?

Yo no la he perdido. Desde que nací tengo la ilusión, desde muy pequeñito siento las ganas de hacer ilusiones, de construir, de pensar... Soy una persona apasionada por su trabajo y eso me da muchísima felicidad: poder dedicarte a lo que te gusta es una suerte, un privilegio, nunca me olvido de lo afortunado que soy, y eso es lo que me hace mantener la ilusión.

Pero los premios, ¿ayudan?

El reconocimiento es importante, yo no les doy mucha importancia a los premios pero sí compito, porque me ayuda a crecer, a innovar, es una presión que me pongo y me ayuda a generar nuevas ideas y a plasmarlo en juegos de magia. Pero no creo que sea importante haber ganado el Premio Mundial de Magia, que sí que es muy complicado. El premio es el material que sacas nuevo, la reacción del público y lo que te valoran día a día. Que los espectadores salgan impresionados, ése es el auténtico premio del mago.

¿Qué le diría al público para que vaya a ver el espectáculo?

Que tiene una oportunidad única de ver algo que es irrepetible. Si no lo ven en Hangar 52, no lo van a poder encontrar en otro lugar.