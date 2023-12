“Los padres deben fomentar las habilidades artísticas de los niños”

Manuel J. Villegas es un representante de artistas y promotor de shows que lleva 25 años dedicado al panorama musical, pero toda una vida enamorado de la música. Toda su experiencia profesional y personal ha resultado en un libro, 'Vivir por amor al arte'. Un relato en el que el autor plasma los conocimientos sobre el sector musical que ha acumulado durante su larga trayectoria laboral, en la que ha podido trabajar con artistas de talla mundial como Andrea Bocelli, los Gypsy Kings, Montserrat Caballé o Steve Aoki.

Empecemos hablando un poco sobre su libro.

Este libro era una asignatura pendiente que tenía desde hace mucho tiempo. He trabajado ya en más de 80 países en los últimos 25 años, aunque yo resido en Málaga, y quería plasmar todos los conocimientos que he adquirido durante este tiempo. En el libro he querido plasmar algunas ideas o estrategias que aplico con mis clientes. Luego hay, además, muchas historias que no pueden contarse por que involucran a los artistas, pero en el libro he puesto todo lo que sí se puede contar. Se puede leer desordenado, no sigue una cronología. Una idea importante que quiero transmitir en el libro es que los padres deben abrir los ojos y darles a sus hijos la oportunidad de aprender alguna disciplina artística. Con “artística” me refiero principalmente a la música, pero también puede ser pintura, escritura o cualquier talento con el que pueda desarrollar una habilidad.

La premisa de que los padres fomenten en sus hijos esa vena artística está genial, pero la realidad es que la educación actual no le da ninguna importancia a las artes. Toda la relevancia se la llevan las ciencias puras, como la física o las matemáticas, ¿cómo haría usted para cambiar esto?

Se ha demostrado científicamente que una persona que aprende a tocar un instrumento, sea cual sea, desarrolla el cerebro de una forma especial. Aunque luego en el futuro el niño no se dedique a la música, es un hecho probado que le viene bien para su desarrollo. Esto le puede ayudar en muchas otras disciplinas. Lo que deben fomentar los padres, bajo mi punto de vista, es darle la oportunidad de que tengan contacto con algún instrumento con el que el niño pueda desenvolverse, ayudado por tantos videos y tutoriales como hay en internet. Si ven que les va gustando, entonces les pueden facilitar un par de clases con un profesor. Está muy bien fomentar el fútbol, la natación… pero quizás se está perdiendo un talento musical desconocido por no probar.

Con tantos artistas que ha conocido y con los que ha trabajado, ¿a quién destacaría del panorama musical por significar algo para usted?

Bueno te quiero mencionar a tres artistas. El primero y el más importante para mí, quién me ha abierto a la “internacionalidad”, es Plácido Domingo, que hace el prólogo de mi libro. Con Plácido tengo una muy buena relación desde hace 16 años. Empecé a trabajar con él en el Kremlin Palace de Moscú. Él ha sido el artista que me ha abierto las puertas para poder ser el manager y agente de artistas importantes e internacionales porque claro, trabajar con el número uno te facilita poder trabajar con el dos y con el tres y así. Además de él he trabajado con otros muchos artistas, Julio Iglesias, Andrea Bocelli... tengo una relación de amistad con Pastora Soler, que es una grandísima artista. Actualmente soy el manager de una banda de gitanos franceses, los Gypsy Kings, muy famosos por sus canciones Volare o Bamboléo. A ellos los acompañaré el 31 de diciembre en su concierto en el famoso hotel de Dubai, el Burj al Arab.

Respecto a su estrecha relación con Plácido Domingo, ¿tiene algo que decir con respecto a las acusaciones de abusos que se han vertido contra él por parte de numerosas mujeres?

Efectivamente con Plácido tengo una relación de amistad y profesional desde hace muchísimos años y quisiera aclarar que no existe ninguna demanda judicial contra Plácido Domingo, por lo tanto no existe ninguna sentencia. Hay un juicio popular en la calle que se le está haciendo de manera injusta a un señor que ha pasado a la historia estando en activo, una persona que tiene un récord Guinness por acumular el aplauso más largo de la historia, un español que ha representado a España fuera. Creo que esto debería haberse denunciado en los tribunales, no en las revistas y en la televisión.

Volviendo con el tema musical, usted ha trabajado y disfruta todos los géneros musicales pero, ¿cuál es el que más disfruta?

Disfruto mucho del mundo lírico, trabajé con Montserrat Caballé, que en paz descanse, y fue una experiencia maravillosa. También me gusta mucho el pop y el latino, pero mi auténtica pasión es el flamenco. Me encantaría que fuera un género que moviera más a las masas, pero ahora mismo desgraciadamente no lo hace, a nivel empresarial no es el mejor género en este momento. El flamenco ahora mismo donde está mejor representado es a través de artistas como Rosalía. Artistas como Paco de Lucía dejaron un legado muy importante, y actualmente hay muchos cantaores y bailaores que están moviendo mucho público. Pero aún así, y aunque no podemos encajar realmente en el género flamenco, es Rosalía la que se lleva la palma. Me encanta Rosalía pero la considero más del género urbano latino.

Supongo que habrá visto que se está hablando mucho últimamente sobre la carga mental que tienen los artistas debido a las cuotas y exigencias de las productoras, imposibles de cubrir, giras interminables con un horario agotador, estrés… quería saber, como agente y manager de artistas, ¿cómo se ve esta problemática desde dentro?

Para empezar querría puntualizar que estas giras que tienen los artistas, que en el papel parecen ideales porque visitan tantos sitios, realmente conllevan una agenda asfixiante. Yo no querría ser uno de ellos porque tienen cronometrado todo lo que hacen a lo largo del día. Que si atender a los medios, constantemente en movimiento, tienes que comer un bocadillo de pie y hacerlo en treinta minutos… y hacer esto muchos días seguidos agota. En redes luego solo se muestra lo bonito, pero es una vida bastante dura. Pero bueno es algo que uno puede decidir hacer o no hacer, lo que sí es cierto es que quema bastante.