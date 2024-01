«La búsqueda de la felicidad es una batalla perdida»

Arón Piper, como actor y como músico, es todo un icono desde su aparición en la serie 'Élite'. No solo en España sino en Europa. Buena prueba la tuvo el pasado año con su gira por el continente donde agotó tiques en ciudades como Varsovia. En su carrera cinematográfica también está imparable con actuaciones en éxitos como la serie 'El desorden que dejas' o filmes como 'Código emperador' y 'Fatum'. El próximo viernes se estrena en cines 'El correo', película rodada en parte en Marbella y que protagoniza junto a Luis Tosar más Luis Zahera y María Pedraza. En ella, es un joven madrileño que se adentra en el negocio oscuro de los correos, las personas que portan dinero, documentos y otro tipo de cosas de un lugar a otro con la sombra de lo ilícito arropándoles. Al hilo del teléfono se muestra sereno, serio y reflexivo.

La película cambia continuamente de lugar: Madrid, Bruselas, Marbella, Hong Kong... ¿Cómo fue el rodaje?

Fue muy divertido. Fue duro también porque duró poco tiempo, seis semanas; pero fue muy enriquecedor porque fue mi primer papel protagonista siendo más adulto. Lo disfruté muchísimo.

Su personaje, Iván, es un peón que se va ganando el favor de reyes y reinas. Uno de ellos habla de la confianza, ¿es esta lo principal en las relaciones interpersonales?

La confianza es supernecesaria. El camino sabio es dejarse llevar por ella. Si estás desconfiando todo o rato es cansado y no es productivo.

En la forma de ser, ¿qué hay de Iván en usted?

Es un personaje que se mueve mucho por la gran ambición que tiene. Yo creo que soy ambicioso, a ratos más a ratos menos, y en eso nos podemos parecer un poco. También creo que aunque sea un delincuente porque comete delitos lo hace por un objetivo y no se conforma.

El protagonista, de niño, tenía a su padre como héroe hasta que la crisis del ladrillo tronzó su bienestar. ¿Cómo es la relación con sus padres?

Ahora mismo, la relación que tengo con mis padres es superbuena. Creo que nos relacionamos desde un punto de vista muy sano y de tú a tú también. Yo estoy feliz siempre que les veo y disfruto de su compañía.

En la película se habla de tener la conciencia tranquila, ¿qué importancia tiene?

Toda la del mundo. Es fundamental, por lo que todo el mundo lucha. Al menos, yo sí. La priorizo y valoro mucho el estar tranquilo y para conseguirlo la conciencia tiene que estar limpia.

¿Es la incertidumbre lo peor de ser actor?

Es lo peor pero también te mantiene vivo, ¿sabes? No sé si el año que viene estaré currando o no entonces te empuja, te da motivación. Es inestable si tienes una familia pero te da adrenalina. La incertidumbre se puede convertir en algo positivo.

La historia se asienta en los momentos anteriores a la crisis del ladrillo que sucedió cuando usted era niño.

Sí, en el guion venía gran parte de la historia, de la historia verdadera, y me parece que relata muy bien esa época. Yo era muy niño pero recuerdo muy bien 2008 cuando llegó la crisis porque nos impactó muchísimo a todos los españoles. No se hablaba de otra cosa. Era algo muy serio. La idea es refrescar eso a generaciones más jóvenes para que sepan de dónde venimos para intentar que no se repitan las cosas. En vez de ser una película totalmente política y difícil de consumir, está relatada desde un punto de vista macarra, morboso y goloso. Es una buena forma de contar lo que pasó de manera atrayente.

¿Piensa que en el presente se están repitiendo episodios de ese pasado reciente?

Estoy seguro de que por algún lado acabarán explotando las cosas siempre. El ser humano tiene la memoria muy corta; es probable que nos veamos envueltos en otra época así. Lo que pasa es que aunque hoy hay corrupción, en aquel momento era muy descarado. Ahora se oculta más.

Conduce cochazos en el filme, ¿es fanático del motor?

Me encantan los coches, me gusta mucho conducir y los motores pero no sé decir modelos de coches, no soy un cultureta del motor.

¿Qué es lo fundamental para usted en una persona?

Para mí, lo fundamental es la tranquilidad, poder transitar esta vida de forma tranquila, con la menor ansiedad y estrés posible. La búsqueda de la felicidad es una batalla perdida porque no podemos estar felices 24 horas siete días. Vivir tranquilo es vivir de lo que a uno le gusta. Eso te da felicidad y es una suerte.

¿Qué le inquieta del presente y futuro?

Mira, no pienso mucho en el futuro. Pienso en él pero a corto plazo de forma natural. Voy transitando el camino sin mucha preocupación en cuanto a lo laboral; en lo personal tengo muchas preocupaciones.

¿Con qué proyectos anda además del estreno de 'El correo'?

Voy a ir a finales de enero a Los Angeles para trabajar en música. También en cine tengo otra película este año, por mayo. Cada arte tiene su aquel. En el cine me siento más cómodo y en la música es algo más personal pero los dos me dan satisfacción.