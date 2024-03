«Será que soy exigente: sólo quiero hacer películas de calidad con gente de calidad»

Alfonso Cortés-Cavanillas persentó ayer en la Sección Oficial Fuera de Concurso del vigésimo séptimo Festival de Málaga El Molino, un drama de muchas lecturas coronado por un impresionante reparto: Asier Etxeandía, Imanol Arias, Pablo Rivero, Claudia Traisac y Pilar López de Ayala, que regresa a la gran pantalla tras un parón de cinco años. Hablamos con la ganadora del Goya y la Concha de Plata a Mejor Actriz por su áun recordada Juana La Loca, de Vicente Aranda.

Vuelve al cine después de años de ausencia. ¿Qué ha ocurrido?

El molino es lo más interesante que he recibido en cinco años.aHe tenido ofertas que no me han estimulado como para involucrarme y otras ofertas que sí me han parecido buenos proyectos que por lo que sea no han salido adelante. No ha sido un paro voluntario.

Supongo que esta ausencia tiene que ver con su nivel de exigencia en los proyectos que lee.

Yo me forjé en la televisión, con sus desventajas y sus beneficios. Uno de ellos es que te da oficio, actitud, fue una escuela para mí. Y salí de aquella etapa con la ilusión de hacer proyectos cinematográficos con directores interesantes y durante unos años se cumplió; estuve en proyectos con autores consagrados donde me sentía muy a gusto, en ese cine independiente que siempre me ha gustado, el que indaga en la condición humana. Pero puedes tener razón: quizás sea muy exigente. Yo quiero hacer películas de calidad con gente de calidad.

Un éxito tan rotundo como Juana la loca tiene que hacerte pesar en tu carrera.

Juana La Loca, que supuso un punto importante en mi carrera,tiene mucho que ver con Vicente Aranda, al que tanto echo de menos y que ha representado tan buenos momentos en mi vida. Después de Juana pasaron tres años hasta que hice El puente de San Luis Rey. Los proyectos que recibía, que estuve leyendo todo ese tiempo, pues no me estimularon como para decidirme. Ahora he recibido un par de proyectos que conectan con mi sensibilidad y con los que me siento muy a gusto y creo que puede ser el inicio de una nueva etapa que me permita dedicarme a lo que siempre me ha gustado desde niña

Y, ¿qué le atrajo de El molino?

Me interesó mucho el guion, la historia, que habla de los personajes, de los problemas de comunicación, del cómo estar demasiado pendientes de nosotros mismos nos entorpece a la hora de empatizar con los demás. Y me gustó el equipo humano que había detrás del proyecto, un grupo que trabajan como en familia. Todo eran ventajas para decir que sí.

Pero el filme habla de muchas otras cosas...

Sí, está el choque de culturas entre lo tecnológico y las dos culturas, la rural y la tecnológica, cómo la ingeniería irrumpe en nuestras vidas. En realidad, ese enfrentamiento entre la tradición y la modernidad es es una metáfora de la vida: el abuelo de la película da vueltas y avanza sin poder parar por mucho que quiera permanecer inmóvil sin que nadie cambie.