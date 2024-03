'Cronomaquia', el nuevo libro de poemas de Juan Gaitán, se presenta el jueves

“Esto será el olvido. El tiempo dará la vuelta y no la dará conmigo”, dice uno de los poemas -una soleá- que componen Cronomaquia, la lucha contra el tiempo, volumen poético (Olé Libros) que Juan Gaitán presenta este jueves 14 en el Ateneo de Málaga acompañado de Rosa Romojaro. Ese combate contra la fugacidad siempre ha estado muy presente en la obra de Gaitán: “El tiempo es una de mis obsesiones literarias. He escrito sobre pocas cosas y el tiempo es una de ellas; otra es la memoria y las cosas que me rodean, como la luna o el mar”, afirma en conversación con este diario. En este volumen, acorde con el paradigma de Juan Ramón Jiménez, uno de sus referentes, Gaitán ha “eliminado toda retórica, todo lo superfluo” intentando sin embargo alcanzar “profundidad desde una sencillez formal”. Una profundidad machadiana, bien lo comprobará el lector, que se enfrenta a una obra inspirada, sentida, honda y con una suerte de saludable pesimismo alegre, o vital, valga la paradoja.

Gaitán, malagueño, columnista de La Opinión de Málaga y de los periódicos de este grupo editorial, es periodista, poeta, narrador, crítico literario y profesor de Escritura Creativa. Ha publicado cinco novelas, miles de columnas y varios libros de poesía. Su obra está además recogida en diversas antologías. Desde 2020 es presidente de la Federación de Ateneos de Andalucía.

En Cronomaquia están presentes las muchas lecturas de Gaitán, que vuelve una y otra vez a la mitología, en la que se sumergió ya de chaval cuando cató La Odisea y La Iliada a las que regresa con frecuencia. Cronomaquia, término por él acuñado, ha sido un libro en marcha, “no me pongo un plazo temporal como con las novelas; voy escribiendo y acumulando poemas que sin embargo van guardando una unidad. A mí me gusta que los libros de poemas cuenten una historia”, señala. Una historia en la que está muy presente también el olvido, una consecuencia irremediable del paso del tiempo. A este respecto, a Gaitán le gusta citar a Borges, con aquel verso juguetón ‘A un poeta menor’: “El olvido es la meta / yo llegué primero”.

La cronomaquia, ese pugilato contra la fugacidad, no es otra cosa que vivir. Vivir cada día saboreando ese tiempo que se escapa. Al modo, por ejemplo, que se describe en uno de los poemas del libro: “Inaugura la mañana el orden inocente / con que tañe el tiempo sus horas. Como un pájaro atrapado en una casa ardiendo, vuela la luz”.

Juan Gaitán, cuya última novela lleva por título Aware (Editorial Adeshoras), publica cada lunes un poema en las redes sociales. Algunos de ellos están recogidos en Caligrafía del lunes (colección Puerta del Mar, Diputación de Málaga) poemas sin título, con amplio seguimiento y éxito, una píldora lírica y bella que ayuda a miles de personas a iniciar la semana y a paladear las descripciones y evocaciones de la luz, de una tarde, del ocaso, los vencejos, el silencio, la soledad o la marea. O la tarde, que (como escribe en Cronomaquia) cuando “se proclama violeta y el tiempo apura sus quehaceres, se queda sola la noche en su desnudez”.

En la presentación del jueves estará también presente el pianista Alejandro García Maldonado, que amenizará el acto y pondrá melodía a algunas de las piezas de Gaitán contenidas en Cronomaquia.