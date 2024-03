El nuevo trimestre trae a La Térmica una veintena de talleres

Una veintena de talleres de fotografía, danza, artes plásticas y teatro para adultos, algunos de ellos de continuidad y otros totalmente nuevos, y otras tantas actividades infantiles se realizarán en el centro de cultura contemporánea La Térmica de la Diputación de Málaga en el segundo trimestre del año.

Para todos ellos se requiere inscripción previa, han informado desde la institución provincial en un comunicado, apuntando que tanto las inscripciones como toda la programación de abril a junio se pueden consultar en la página web de La Térmica.

Fotografía

Así, en cuanto a fotografía, el artista malagueño Fer Gómez realizará tres cursos durante este trimestre en La Térmica. Todos están pensados para un público a partir de 16 años y arrancarán el sábado 20 de abril con 'Fotografía desde cero', que se repetirá el 11 de mayo.

En dos turnos y con una duración de cuatro horas y media cada uno, de 9.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.30 horas, el taller está orientado a personas que quieran iniciarse en el arte de la fotografía, así como entender y controlar la luz de forma manual gracias a diferentes ejercicios prácticos.

Además, Fer Gómez impartirá 'Fotografía de arquitectura y espacios con smartphone', con el mismo horario los días 4 y 25 de mayo, y 'Fotografía como un PRO', el 15 de junio. Este último está dirigido a los que ya dominan el modo manual de su cámara y quieren profundizar en conceptos más avanzados.

Para un público también adolescente y adulto, a partir de 15 años, está enfocado el 'Taller de fotografía analógica: el valor de lo tangible', que impartirá la artista visual Panamá Díaz. El 11 de mayo, en una sesión de cuatro horas (de 10.00 a 14.00 horas), los participantes explorarán los fundamentos y la belleza de la fotografía analógica.

En cuanto a la danza, un clásico en la programación de La Térmica y que continúa este trimestre son los cursos de baile con Málaga Swing. Desde el 2 de abril hasta el 25 de junio, las clases se impartirán los martes por la tarde en tres grupos, que comenzarán a las 18.30 y terminarán a las 21.30. Estos talleres enseñan los diferentes bailes americanos de la era del swing, especialmente el lindy hop. Para participar no es necesaria la inscripción en pareja.

'LAB fusión contemporánea', organizado por Valentine Rochat, ofrece todos los jueves desde el 4 de abril al 27 de junio (de 19.00 a 20.30 horas) dos talleres trimestrales de danza fusión contemporánea, adaptados para niveles abierto e intermedio. Inspirados en técnicas como Laban, Acogny, Silvestre y danzas urbanas, se fusionan movimientos de diferentes estilos para crear una experiencia única.

Asimismo, la artista e investigadora Sarah Rasines propone una actividad singular y, además, gratuita. El 10 de mayo invitará a familias con niños, principalmente, a descubrir cómo funciona realmente la cinta magnética, cómo explotar sus peculiaridades para hacer música y a debatir sobre el increíble impacto cultural de la cinta de cassette.

También los viernes 10 y 17 de mayo, Juan Rubio Alarcón profundizará en la impresión 3D, explicando la máquina y su sistema de funcionamiento electrónico, así como la configuración del archivo con el laminador y la calibración básica de la impresora.

En el apartado textil, la artista Marie Isabelle Poirier Troyano se adentrará en la técnica del shibori japonés con cochinilla. El alumnado aprenderá a teñir con la cochinilla sobre pañuelo de seda con esta práctica milenaria. Será el 20 de junio. En mayo, el 16, Poirier impartirá un taller de bordado mágico creativo.

Además, Laboratorio Cómico y TanTonTería Teatro traen a La Térmica un taller, a modo de masterclass, sobre los conceptos actualizados de la disciplina del clown. Los participantes serán guiados por medio de juegos, improvisaciones y pedagogía gestual hacia la búsqueda de sus dimensiones cómicas.

Otra de las técnicas que también se pueden cultivar durante este trimestre en La Térmica es la improvisación, de la mano del monologuista y presentador Rafa Frías, director de la compañía y escuela de teatro Alikindoi Impro, y su taller de intensivo de iniciación previsto para los días 25 y 26 de mayo.

Artes plásticas

Asimismo, dibujo, collage, acuarela, pintura decorativa y cómic son técnicas artísticas se dan cita en La Térmica para satisfacer a todos aquellos que tengan inquietudes creativas. Todos los martes, Carolina Arán y Emmanuel Lafont imparten el taller de expresión creativa a través del collage. En este taller, se trabajarán tanto los aspectos técnicos como el juego de la expresión, de la inventiva y el desarrollo de las habilidades personales.

Martes y sábados, desde el 2 de abril al 29 de junio, Lai Zaragoza propone 'El Atelier Horizontal. La pintura como refugio, un curso de iniciación a la acuarela'. Desde la primera clase se impartirá la técnica de la acuarela cuidando la relación con el proceso, desde la base y sin prisa.

Los lunes y miércoles, Elena Nuez de Bicocacolors ofrece 'Terapia de color', un taller de iniciación a la pintura decorativa, al estudio de los colores, la importancia de las texturas, la composición, el equilibrio de formas y el juego de los volúmenes.

A partir del 2 de abril y hasta el 25 de junio, Omar Janaan conduce el taller de viñetas, una actividad enfocada a personas interesadas en el cómic y los procesos creativos asociados al dibujo, la historieta, la narración gráfica, la novela gráfica, el humor gráfico, el fanzine y la edición gráfica.

A partir de 18 años. Para el público juvenil, entre 13 y 17 años, está enfocado el taller sobre diseño de personajes y props de Pablo Burgos, una de las novedades del trimestre. Se impartirá los viernes por la tarde durante los meses de mayo y junio y se estudiarán, de forma práctica, diferentes estilos de arte con el fin de que los asistentes creen diseños desde cero.

Actividades infantiles

Los talleres creativos para niños con la ilustradora y profesora María Lechuga continúan hasta junio los jueves por la tarde. En sus clases se recorren las distintas etapas de la Historia del Arte a través de actividades y experimentos artísticos.

Para niños de tres a 14 años, divididos en grupos por edad, Galilei Kids promueve un curso trimestral y otro mensual centrados en la biodiversidad y en los que los participantes hacen robots de lego que simulan la maquinaria que trabaja en pro de la conservación del medioambiente. También utilizan otras herramientas de programación como scratch y arduino. Se realizará durante los sábados de abril a junio en horario de mañana.

El violinista Juan Utrera ofrece el taller La Música y los Videojuegos. Será el 20 de mayo y está destinado a niñas y niños de edades entre ocho y 12 años. El taller contará con equipo de grabación para que puedan explorar sonidos y vean la relación directa con el videojuego. También para el público familiar, Prodipec realizará actividades artísticas inspiradas en la exposición 'We are made of stardust', de Aaron Johnson. Estas serán gratuitas.