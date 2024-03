Adrián Campos: la naturalidad y la sencillez como marca

En un mundo cada vez más conectado, las redes sociales no solo son herramientas de comunicación, sino que también se han convertido en un escaparate virtual y en una nueva vía de trabajo para muchos. Como es en el caso de Adrián Campos, un joven malagueño, que ha demostrado una notable capacidad para convertir las redes sociales en su espacio laboral.

El joven es cantante, compositor y enseña a tocar la guitarra de forma rápida y sencilla. Tras una larga carrera musical que impulsó sin el apoyo de ninguna discográfica. Debutó con su single ‘Jaque Mate’, -en la que acumula más de 1 millón de escuchas en Spotify-, se posicionó como el cuarto artista español con más visitas a nivel nacional en Tik Tok (2021-2022) y en la que a día de hoy sigue generando miles y miles de visitas.

Recorrido del artista

Su trayectoria comenzó como ha ido continuando, siempre a lo suyo, sin seguir normas ni convenciones: "Empecé a tocar la guitarra de forma autodidacta cuando era un adolescente por YouTube. Me costó bastante, pero me dio diferentes habilidades a la hora de, en un futuro, enseñar a tocar la guitarra a algunos amigos míos, a los que les enviaba vídeos enseñándoles diferentes canciones. Uno de esos vídeos lo subí a YouTube, pero no me imaginaba llegar a tener alguna visita de alguien que no fuera amigo mío o alguien de la clase o familiar", aclara Adrián Campos.

Sin embargo, esto marcaría un antes y un después en su vida: para su sorpresa aquel vídeo fue teniendo tan buena acogida que le animó a seguir subiendo vídeos a la plataforma. "Me dijeron que les había gustado mucho el tutorial de esa canción -una de 'Efecto Pasillo'-, porque la enseñaba de una forma muy fácil para personas que prácticamente no supieran tocar la guitarra, pero que le sonara de una forma decente", comenta.

'Camposmusic' es el nombre de su perfil de YouTube que le impulsó a forjar su futuro. «Poco a poco lo hicimos crecer hasta que a día de hoy somos más de medio millón en ese canal», dice el malagueño, quien, claro, también incluye sus propias canciones y videoclips en la misma cuenta.

Emprendimiento

Pero son casi 3 millones de usuarios son los que siguen sus pasos en las redes sociales (especialmente en Tik Tok, donde está como adriicamposs) y no solo por el ritmo de sus canciones sino también porque gracias a su ingenio y creatividad, que tanto le caracteriza se ha lanzado con su propio negocio, en el que se puede encontrar desde canciones personalizadas con tu historia hasta un curso de guitarra en la que te regala, a modo de incentivo, el propio instrumento con la adquisición.

"Muchas personas me preguntaban dónde comprar la guitarra, cuando yo estaba dándoles clases o me contactaban para comenzar conmigo. Siempre les he recomendado muchísimas tiendas, páginas web y un día se me ocurrió regalar una guitarra a cada uno de los alumnos de mi curso. Ya que tenía diferentes clases y cursos de guitarra ya preparados y esto hizo que explotara de un día para otro, la cantidad de alumnos que se unían a mi curso", expresa con emoción.

Curso de guitarra

Con más de diez años de experiencia como profesor de guitarra, a sus espaldas, ha perfeccionado un enfoque de enseñanza y ofreciendo atajos para facilitar el aprendizaje de manera eficiente y para cualquier edad. "Mis alumnos tienen como incentivo recibir un producto nuevo en casa de forma exprés, porque la enviamos y llega a su domicilio en uno o dos días. Al mismo tiempo tiene un curso grabado que lo hace a su ritmo, fusionado con videollamadas a tiempo real conmigo y ejercicios personalizados. Todo esto de una forma muy práctica, sencilla y siempre garantizando que desde el primer mes la persona que está en el curso tiene una fluidez aceptable". Tanto es así que garantizamos también que devolvemos el dinero si me demuestra que le ha dedicado dos o tres días de práctica a la semana desde el primer mes y no ha cogido esa fluidez inicial». A día de hoy nadie le ha solicitado el reembolso: «Todo el mundo desde el primer mes se desenvuelve de una forma aceptable», sentencia. Y no es moco de pavo: más de 3 mil alumnos han confiado en él para dar sus primeros pasos con las seis cuerdas.

Canciones personalizadas

Otro servicio que ofrece Adrián Campo es una de sus estrategias más innovadoras: las canciones personalizadas. Sus seguidores puedan conseguir temas hechas a medida para ocasiones especiales como cumpleaños, aniversarios o declaraciones de amor, a bajo precio. Tanto fue el revuelo que captó la atención de la presentadora de Canal Sur Radio Mariló Maldonado, que le ofreció a Adrián una breve sección en su programa 'La tarde de Canal Sur Radio': el teléfono del espacio se saturaba con la gran cantidad de llamadas que querían su canción improvisada y al momento.

Todo lo que está bajo la marca Adrián Campos se caracteriza por la naturalidad y la sencillez. «En mi caso con el curso de guitarra la gente me ve los directos empaquetando, dando miniclases, haciendo tutoriales, componiendo canciones... Y eso, verme hacer todo eso en redes sociales, le genera una confianza al espectador, hace que tengan ellos también ganas de entrar porque ven resultados reales»,asegura el malagueño. Músico, emprendedor, influencer, pedagogo: Adrián Campos ha escrito la canción de su presente y su futuro y suena estupendamente.