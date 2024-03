Van Morrison reserva en Starlite su único recital en España

Hace unos años, Van Morrison tenía en el Teatro Cervantes uno de sus templos habituales, parada obligatoria de sus eternas giras. Pero ese tiempo ha pasado y verlo, y escucharlo, entre nosotros ya no es tan fácil. Por eso que el Starlite lo haya fichado es motivo para una alegría total: la cita con el llamado León de Belfast será el 15 de junio y, ojo, será el único concierto del irlandés este año en nuestro país.

Van The Man, como Bob Dylan, prefiere no detenerse en ningún momento. Sólo en 2023 lanzó tres álbumes, uno de ellos acopio de pistas inéditas, todos centrados en músicas pretéritas, géneros que amenizaron su infancia y juventud, como el skiffle. Discos con los que, además de reverdecer géneros prehistóricos para muchos, sirvieron para que Morrison suavizara esa imagen de eterno gruñón agravada con su producción de pandemia, en la que regañaba a sus seguidores por tener cuenta en Facebook o por no sumarse a las tesis conspiranoicas. No, en sus recientes discos vuelve el Van de fiesta y buen humor, el que invita al baile de salón y al ímpetu romántico, siempre con esa voz cabalgando con aridez y distinción.

No hay sorpresas en un recital de Van Morrison (seguro que no las habrá en el del Starlite): le gusta empezar puntual los conciertos y terminarlos de igual manera, suele llevar trajes y gafas oscuras, con sombrero ad hoc, y su banda está compuesta por músicos perfectos que saben hacer matemática del sentimiento, la nostalgia y otros tiempos. En suma, el profesional consumado, muy lejos del que hace décadas fue un rebelde con causa, en discos como los totémicos 'Astral Weeks' (1969), cumbre espiritual, y el arrebato romántico de 'Moondance' (1970) pero historia viva de la música popular siempre. Y siempre, claro, a la suya, sin hacer caso a nadie, ni a modas ni a tendencias, ni a consejos (no tituló un disco 'No guru, no method, no teacher' porque sí).

Van Morrison se suma al cartel de Starlite 2024, uno de los amás ambiciosos de su historia: Jamie Cullum (viernes 14 de junio), Sheryl Crow (viernes 21 de junio), Aitana (sábado 22 de junio, lunes 29 de julio, martes 30 de julio) Myke Towers (miércoles 3 de julio), Emilia (jueves 4 de julio), Camilo (sábado 6 y lunes 8 de julio), Keane (martes 9 de julio), Julian Marley & The Uprising (jueves 11 de julio), Christian Nodal (sábado 13 de julio), Take That (domingo 14 y lunes 15 de julio), Carlos Vives (martes 16 de julio), Pablo López (sábado 20 de julio), Simple Minds (lunes 22 de julio), Tom Jones (martes 23 de julio), Diana Krall (miércoles 24 de julio) y Luis Miguel (miércoles 31 de julio, y viernes 2 y sábado 3 de agosto), Los Secretos (jueves 1 de agosto), entre muchos otros.