El Marbella FC perdió muchas de sus opciones de alcanzar una de las tres primeras plazas, las que dan derecho a jugar la fase de ascenso a LaLiga SmartBank, tras la derrota del pasado fin de semana en su estadio frente al Tamaraceite, pero las matemáticas aún dicen que es posible. A falta de 6 jornadas para el final de la liga regular -los costasoleños tienen un partido menos jugado-, se encuentra a siete puntos del objetivo, por lo que debería hacer prácticamente un pleno de victorias para tener alguna opción.

El conjunto marbellí visita este sábado al Cádiz B (15.45 horas), equipo que se encuentra justo por detrás en la tabla clasificatoria, con tres puntos menos y un encuentro disputado menos que los de la Costa del Sol. Sin embargo, la desastrosa racha de los gaditanos, que llevan cinco jornadas consecutivas perdiendo, hace pensar que los de Aira puedan llevarse los tres puntos y reengancharse en la lucha por los tres primeros puestos del Subgrupo A del Grupo IV de Segunda B.

El equipo costasoleño no está cuajando una buena temporada. El objetivo era claro, pelear por subir a Segunda División, y de momento están más cerca de tener que pelear por no bajar a Tercera que de aspirar al ascenso. La reacción debe llegar cuanto antes, ya no solo por meterse de nuevo en la pelea por los puestos de cabeza, sino por evitar también tener que jugar una dramática fase por no descender de categoría, algo que sería una losa tremenda para el proyecto a futuro de la entidad marbellí,