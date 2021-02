El Campeonato de Andalucía de Campo a través se celebrará este fin de semana en Mijas con el apoyo de la Diputación de Málaga, que apuesta desde hace años por el atletismo a través de los tres circuitos provinciales que organiza (Campo a Través, Encuentros en Pista y Carreras Populares), además del patrocinio de grandes eventos como el Campeonato Andaluz de Atletismo, celebrado el pasado año en Torremolinos, y competiciones de carácter nacional como el próximo Campeonato de España en Pista Cubierta, que se disputará en Antequera en marzo de este año.

Esta es la tercera vez que la localidad malagueña de Mijas acoge el Campeonato de Andalucía de Campo a través, después de que ya lo hiciera en 2007 y 2014. A diferencia de ediciones anteriores, celebrado en el Hipódromo Costa del Sol, este año se ha optado por el circuito de tierra de Cortijo Colorado, que ha sido adaptado para celebrar la competición con todas las garantías y protocolos que exigen las autoridades sanitarias. Ya hay inscritos cerca de 1.200 atletas con edades comprendidas entre los 13 y los 82 años, provenientes de toda la geografía andaluza.

El evento se disputará en dos días para escalonar el número de participantes que compiten simultáneamente. Además, no se permitirá la asistencia de público, sólo de los atletas participantes, sus entrenadores y un único familiar en el caso de los menores de edad.

El vicepresidente primero y diputado de Deporte, Juan Carlos Maldonado, felicitó al Ayuntamiento de Mijas por el esfuerzo realizado para albergar una «competición de tan alto nivel y cumpliendo todas las medidas de seguridad», al tiempo que agradeció a la Federación Andaluza el haber escogido de nuevo el municipio mijeño «porque va a suponer una buena inyección económica para el comercio y la hostelería en estos duros momentos que están atravesando, dado que, afortunadamente, la incidencia del Covid no ha provocado el cierre de su actividad esencial». Maldonado se mostró convencido de Mijas volverá a demostrar «su capacidad y sus excelentes infraestructuras para albergar este tipo de competiciones».

En este sentido, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Mijas, Andrés Ruiz, destacó también el apoyo de la Diputación de Málaga para la celebración de este evento y anunció que el campeonato se emitirá en directo a través las redes sociales al tratarse de una competición sin asistencia de público.

Por su parte, el presidente de la FAA, Enrique López, agradeció la colaboración de la Diputación para llevar a cabo la competición que, «en la coyuntura actual, supone un esfuerzo titánico», y ha incidido que, para cumplir las medidas de seguridad, en cada una de las carreras no habrá más de 60 participantes y que se escalonarán en grupos de 15 personas con diferencias de tiempo en sus salidas. López también anunció que de esta competición saldrán los equipos que representarán a Andalucía en el Campeonato Nacional de Campo a través.

En total competirán ocho categorías distintas atendiendo a la edad de los participantes: Sub 16, Sub 18, Sub 20, Sub 23, Sénior y Máster en el caso de atletas que compiten individualmente, y Clubes Máster y Relevos Mixtos Máster en las categorías que compiten por equipos. Este campeonato será punto de encuentro tanto de atletas principiantes como de deportistas consagrados entre los que se encuentran Claudia Estévez, campeona de España en la modalidad de fondo, y Emilio Martín, campeón del mundo de triatlón.