Un Rincón Fertilidad que tuvo que sufrir 45 minutos por detrás en el marcador, terminó esta tarde de Sábado Santo el trabajo iniciado hace una semana en Galicia para superar al Atlético Guardés y plantarse por primera vez en la historia en toda una finalísima continental. Poca broma con el éxito firmado por las "panteras" malagueñas. Otro más en esta inolvidable temporada.

Escuchen bien, que esto ya es historia del deporte de Málaga y de su provincia: El Rincón Fertilidad jugará dentro de un mes la final de la EHF European Cup. Sí, ese equipo que ascendió a la máxima categoría en Oviedo hace solo 7 temporadas, que durante muchos años ha hecho (y todavía hace) auténticas piruetas para poder tener una pista de entrenamiento lo más digna posible y que ha tenido que aporrear puertas y más puertas para recibir ayudas para poder subsistir en la elite; pues sí, ese mismo equipo se jugará los dos primeros fines de semana del próximo mes de mayo el título europeo de la EHF European Cup contra el poderosísimo Lokomotiv de Zagreb croata. Increíble, pero cierto.

No por esperado (tras el 18-23 de la ida) hay que restarle el más mímimo mérito a lo que han hecho las "panteras". Tenían una semifinal durísima, como se vio en este segundo partido, ante un Atlético Guardés que era una especie de "bestia negra" hasta ahora de las malagueñas, pero las de Suso Gallardo no dieron opción a las gallegas en la ida y fueron de menos a más en este segundo partido hasta el 21-19 final, más que suficiente para colarse en la finalísima.

A la "panteras" les costó muchísimo entrar en el partido. Lo peor que podía pasar, pasó. Un 0-4 de arranque dio toda la confianza a las gallegas y plagó de nervios las gradas de Ciudad Jardín. La defensa del Guardés estuvo al límite durante los primeros 30 minutos y el Rincón Fertilidad bastante hizo con llegar relativamente cerca de las de Prades al intermedio, 7-9.

Suso no se reservó nada en el arranque del segundo tiempo: Sole, Silvia, Espe, Rocío... No había dolor para nadie. Las "panteras" igualaron a 9 el partido. El Guardés no se rindió, pero el paso de los minutos hizo ya imposible su sueño de remontar. Un gol de María Pérez puso el 13-12, la primera ventaja, a 14 del final. Merche estuvo imperial en portería, hizo crecer al equipo y el partido acabó 21-19.

La fiesta en la pista y en la grada tras el partido está más que justificada. Es el triunfo de un grupo de jugadoras que no tienen límite y que después de pasar casi al completo el coronavirus en enero, han sabido resetear para volver a ser competitivas y aspirantes a todo llegado este momento decisivo de la temporada, lesionadas y tocadas, incluidas.

Tras ganar la Copa de la Reina y la Supercopa de España, las malagueñas quieren ahora levantar su tercer título, un hito al alcance solo de los grandes clubes de cualquier disciplina en el mundo. Este proyecto 2020/2021 ya es historia del deporte malagueño, andaluz y español. Y lo más increíble es que no se le adivina todavía el techo. Es un lujo, desde luego, vivir este momento en un club que, antes de la mano de Carmen Morales y ahora con Pepa Moreno, y con el inestimable apoyo económico de Manolo Rincón, no deja de crecer y de dar alegrías a su afición, cada día más entregada a las suyas. Que pasen las siguientes...