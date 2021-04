Tres de tres y con justicia. El Trops Málaga continúa líder e invicto en la fase de permanencia, tras deshacerse del Bordils, Sant Martí de Barcelona y este sábado, del histórico Teucro, al que superó a domicilio por 23-25. Con este nuevo triunfo, los malagueños tienen gran parte de los deberes hechos, ya que aventajan en ocho puntos al primer equipo que marca la zona de descenso, la Unió Esportiva Sarriá, precisamente el rival de los blanquiazules el próximo sábado (19.30 horas), en el pabellón Fray Francisco Baños del colegio Los Olivos. En este sentido, una nueva victoria malacitana en la jornada cuatro frente a los catalanes no le daría matemáticamente la salvación a falta de seis encuentros para el final liguero, pero sí tendría la permanencia de forma virtual, un objetivo que el técnico Quino Soler quiere conseguir lo antes posible.

En cuanto al envite en tierras gallegas, ciertamente, el Trops tuvo un mal comienzo. Y es que el conjunto local anotó dos tantos en apenas dos minutos de juego, si bien el choque solo acababa de iniciarse y el entrenador malagueño Quino Soler pedía tranquilidad a sus pupilos. Palomeque acortó la distancia en el 02:58 y, aunque el Teucro, por mediación de Samuel Pereiro, su jugador más efectivo en ataque, marcó el 3-1 en el 04:25, el cuadro de Málaga se fue a la carga y le dio la vuelta a la tortilla para ponerse por delante (3-4) en el 09:09. A partir de este momento, reinó la igualdad. El encuentro estaba trabado, sin continuidad y con poca eficacia en ataque. No obstante, el Trops tuvo unos instantes en los que supo elaborar mejor las internadas en campo contrario y puso tierra de por medio para irse de dos (5-7) en el ecuador del primer tiempo, gracias a un gran parcial de 0-3, con goles de Quintana, Artés y Armada.

La distancia se mantuvo durante unos minutos hasta que, de nuevo, Samuel Pereiro puso el 7-8 antes de alcanzarse los últimos diez minutos del primer acto. Así las cosas y llegados a este punto, se dio paso a un momento en el que el Trops, que tampoco estaba defendiendo con la solvencia que habitualmente lo hace, perdonó varias acciones de ataque que podrían haberle dado mayor diferencia en el marcador, con pérdidas de balón de manera incomprensibles y cometiendo muchas faltas en zona del rival, circunstancias que fue aprovechada por la escuadra gallega para marcharse al vestuario igualando la contienda (12-12) y dejando el choque abierto para la segunda parte.

Reanudado el juego, y a diferencia de la primera mitad, el Trops Málaga salió más enchufado, con las ideas algo más claras y cerrando la defensa, sobre todo, al comienzo. Prueba de ello es que, en apenas ocho minutos, ya vencía por 12-15, con goles del pivote Armada, del lateral Pablo Fernández y del extremo Zapico. Este comienzo sensacional de los malagueños que, por cierto, vestían su segunda indumentaria, de color amarillo, provocó que la entrenadora del Teucro, Irene Vilaboa, solicitara tiempo muerto para impedir la sangría. La parada del juego le sirvió al cuadro local para tomar oxígeno y recomponerse, lo que propició una tímida reacción de los azules hasta poner el electrónico en 15-16 en el minuto 10:30. Sin embargo, el Trops no quería desaprovechar la oportunidad de lograr los dos puntos en Pontevedra y, una vez más, marcó distancias con su rival, al que no le dio más opciones de alcanzarle hasta que se rebasaron los últimos diez minutos. Fue, precisamente, a raíz de este momento cuando el Teucro echó el resto hasta igualar el resultado (20-20) en el 21:49. El Trops estaba jugando con fuego y, después de ir ganando durante toda la segunda parte, podía perder lo logrado si no jugaba con cabeza. Con esta incertidumbre, los malagueños llegaron a los compases finales venciendo por la mínima, pero el Teucro, muy correoso, empató (23-23) en el 25:13 por medio del incombustible Samuel Pereiro.

Había tensión en la cancha, porque todavía podía ocurrir cualquier cosas. Sin embargo, cuando la afición gallega se las prometía felices con esta reacción de los suyos, Curro Muñoz y Portela pusieron el definitivo 23-25 en el marcador para sentenciar un partido que el Trops casi siempre controló, pese a que, esta vez, no se vio su mejor versión, si bien sí fue superior a su rival y consiguió los dos puntos con justicia, después de superar al Teucro durante gran parte del encuentro.

FICHA

23. S.D. Teucro: Manojlovic (p.), Rodríguez, Sierra, Remeseiro (6), Samuel Pereiro (9), Caué Herrera (2), Sío (3) –siete inicial–, Wermbter (p.), Dzokic, Sánchez (2), Alejandro Pereiro (1), Rey, Martínez, González y Deco.

25. Trops Málaga: Oliva (p.), Pablo Fernández (2), Artés (1), Quintana (1), Cabello (2), Palomeque (3), Portela (1) –siete inicial–, Kahr, Carlos González (3), Gavañach (p.), Curro Muñoz (1), Armada (4), Zapico (2), Paya (4), Lamarca y Etayo (1).

Marcador cada 5': 3-1, 4-4, 5-6, 8-9, 11-10, 12-12 (primera parte), 12-14, 14-16, 17-18, 18-20, 22-23, 23-25 (final).

Árbitros: Alejandro Hoz Fernández y Axel Riloba Pereda, de la Federación Territorial de Cantabria. Descalificaron a Dzokic y excluyeron a Sánchez y Deco, por parte local; y excluyeron a Artés (2), Curro Muñoz (2) y Armada, y amonestaron a Cabello, por parte visitante.

Incidencias: Partido, correspondiente a la tercera jornada del grupo de permanencia en División de Honor Plata, disputado en el Pabellón Municipal de los Deportes de Pontevedra ante unos 200 espectadores.