El Trops Málaga, que hasta ahora estaba invicto en la segunda fase de la liga y lideraba la tabla clasificatoria del grupo de permanencia, tropezó este sábado en casa, en su enfrentamiento ante la Unió Esportiva Sarrià de Girona, al sucumbir por la mínima (17-18). No obstante, este inesperado desenlace no merma las aspiraciones del conjunto blanquiazul, que no son otras que conseguir la salvación antes de que finalice la temporada.

El cuadro de Málaga aventaja en seis puntos al club que marca la zona de descenso, precisamente el Sarrià, cuando solo restan 12 por disputarse. Por tanto, salvo catástrofe, el Trops tiene prácticamente asegurada su continuidad, una temporada más –la tercera–, en la División de Honor Plata, segunda categoría del balonmano nacional. Eso sí, pese a que ya acaricia la permanencia con las dos manos, aunque solo de forma virtual, aún deberá certificarla matemáticamente. La siguiente ‘final’ será el próximo sábado en tierras gallegas, frente al Disiclín Balonmán Lalín, en el Lalín Arena (19.00 horas), en la provincia de Pontevedra.

En relación al partido contra el Sarrià, el Trops jugó a remolque durante toda la primera mitad, en la que se produjeron muy pocos goles, ya que las defensas de ambos conjuntos se impusieron a los ataques. A esto, hay que añadir que los blanquiazules apenas practicaron el lanzamiento exterior y tuvieron hasta nueve pérdidas de balón, dos datos alarmantes que los pupilos de Quino Soler pagaron caro a la conclusión de los primeros 30 minutos, pese a las grandes intervenciones del portero Jorge Oliva, que, como toda la temporada, estaba teniendo una gran actuación.

El Sarrià abrió la cuenta goleadora y, desde entonces, siempre jugó por delante en el marcador, aunque bien es cierto que los locales, casi en todo momento, iban abajo en uno o lograban empatar, salvo en los minutos finales del primer tiempo, cuando el conjunto catalán se fue de tres tantos (7-10) en el 28:45. Antes de que sonara la bocina, y aprovechando la exclusión del visitante Font, los malagueños lograron poner el 8-10 definitivo que dejaba todo por decidir en el segundo acto.

Tras el paso por vestuarios, el Trops siguió como al comienzo. Los malagueños tuvieron una tímida mejoría que sirvió para poner el 12-13 en el minuto 11:51, circunstancia que levantó al público congregado en el pabellón Fray Francisco Baños del colegio Los Olivos. Pese a esta remontada, las cosas continuaron igual. El Sarrià estaba haciendo un partido muy serio y se veía capaz de ganar el choque. Los blanquiazules se hicieron con el balón en un ataque amarillo y anotar el 14-15 que daba esperanzas a la parroquia malacitana. Pero el equipo no tenía la tarde. Andaban muy lentos en campo contrario y, aunque mejoraron en defensa y lograron empatar el envite pese a ser penalizados con cinco lanzamientos desde los siete metros, finalmente el Sarrià ganó la partida (17-18), con Pere Arnau como máximo anotador –marcó 11 goles para el conjunto amarillo–.