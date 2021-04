Pierre-Emerick Aubameyang, jugador del Arsenal, anunció este jueves que se ha contagiado de malaria durante la ventana de partidos internacionales en la que jugó con Gabón.

El jugador del Arsenal, que renovó un millonario contrato el pasado verano, venía disputando los últimos encuentros con los ingleses, pero se cayó de la convocatoria para jugar el pasado fin de semana contra el Sheffield United y también de la citación para la visita de este jueves al Slavia Praga.

"Desafortunadamente he contraído malaria mientras estaba con el equipo nacional en Gabón hace unas semanas. He pasado varios días en el hospital en las últimas semanas, pero ya me encuentro mucho mejor. Gracias a los doctores que lo detectaron y me han tratado del virus tan rápidamente. Volveré más fuerte que nunca", dijo Aubameyang en una publicación de Instagram en la que aparece postrado en una cama de hospital.

El gabonés ha jugado 32 encuentros esta temporada y ha anotado 13 goles.