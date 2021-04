El CB Marbella tiene la suerte de contar en su plantilla con el hombre ascenso. El bueno de Devin Wright ha subido con tres equipos distintos a la segunda categoría del baloncesto español -lo consiguió en Alcázar, en Andorra y en Granada-. El pívot gallego quiere lograrlo una vez más, esta vez en el Pabellón Carlos Cabezas. "Dicen que no hay dos sin tres, pero esta vez ojalá no haya tres sin cuatro", declara el jugador con la ilusión del que da sus primeros pasos en su carrera deportiva.

Wright llegó a la Costa del Sol con la pretemporada empezada. El gallego hizo las maletas para abandonar el Liberbank Oviedo Baloncesto, equipo que compite en la LEB Oro, y mudarse a Marbella. A nivel personal se siente "muy contento, pero es cierto que es la primera temporada en la que mi mujer y mis hijos no están conmigo y se les echa muchísimo de menos. Estamos cerca, porque ellos viven en Granada, pero se les extraña mucho".

El pívot ha vivido una temporada atípica pero repleta de buenas sensaciones. “La temporada ha sido como una montaña rusa. Hemos tenido muchas subidas, muchas bajadas… Ha habido muchos baches por el camino por la situación que estamos viviendo con el COVID-19, pero le pondría una nota muy alta a lo que está haciendo el equipo”. El coronavirus interrumpió de lleno el magnífico arranque de los de Rafa Piña, que tuvieron que parar de competir por los positivos que se dieron en más de la mitad de la plantilla. “Fueron momentos muy difíciles, hay que reconocerlo. Nos contagiamos prácticamente todo el equipo, con sus consecuencias físicas y con la obligación de tener que recuperarnos en tan poco tiempo, volver a coger la forma, una segunda pretemporada… Mentalmente también nos afectó estar casi un mes encerrados en casa, pero aún así el equipo sacó la cabeza y la temporada ha sido notable mirándola desde una perspectiva lógica”.

El equipo ha quedado sexto en la clasificación del Grupo Oeste gracias a un sprint final en el que los azulones encadenaron tres victorias consecutivas ante Innova Chef Zamora, Ciudad de Ponferrada y NBS Alcobendas. Tras un cierre sensacional de la temporada regular, el CB Marbella recibirá este sábado a las 18.00 horas al Albacete Basket, en la primera ronda de los Play Off de ascenso a la LEB Oro. “Llegados a este punto no nos vamos a conformar. Yo quiero conseguir mi cuarto ascenso a LEB Oro, y los compañeros que no han vivido algo así tienen el objetivo de poder sentir cómo es algo tan bonito”, afirma Wright, que mantiene las aspiraciones intactas. “En los play off todo es como empezar de cero, no importa lo que hayas hecho antes. Tampoco importa tanto el rival que te toque en cada fase, sino el cómo llegue el equipo en general. En estado anímico hay que ser los primeros para crecer. Nosotros llegamos en línea ascendente, ganando los tres últimos partidos de liga y con buenas sensaciones para afrontar estos dos primeros partidos. Vamos a intentarlo”.

“Tenemos que olvidarnos de todo lo que ha pasado. Lo pasado, pasado está. Evidentemente hay que tener muy presente todo lo que se ha hecho bien hasta ahora para tener las cosas claras y entender en lo que se ha podido fallar para no cometer los mismos errores, pero tenemos que ir sin presión. Esta fase empieza con el contador a cero para todo el mundo. Los Play Off son otra historia bien distinta a la liga regular”, añade Devin, que tiene bastante claro lo que necesita el equipo en esta fase de la temporada.

El CB Marbella busca hacer historia en su segundo año en la tercera categoría nacional. La temporada pasada se salvó tras encadenar nueve triunfos consecutivos. En el verano pasado, la plantilla se remodeló para dar un paso al frente. Para el hombre ascenso, la clave es que “los veteranos seguimos teniendo mucha hambre de ganar y los jóvenes que vienen empujando por detrás llegan con muchas ganas de hacer cosas importantes. Juntos podemos hacer cosas grandes, si nos salen las cosas como las estamos trabajando somos muy peligrosos”. Si la suerte vuelve a sonreírle al gallego, también significará la fortuna para un CB Marbella que sueña en grande.

Entradas a la venta

Por otro lado, el club ha comunicado a sus aficionados que ya se encuentran a la venta las localidades para asistir al enfrentamiento contra Albacete Basket. Todo aquel interesado deberá enviar un correo solicitando las plazas de las que quiera disponer, que tendrán el mismo precio que durante toda la temporada -8€ entrada general y 4€ infantil-. Los asientos reservados se retirarán el día del partido de 16.30 a 17.30, y a partir de esa hora se pondrán a la venta el resto.