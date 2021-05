El Trops Málaga recibirá este sábado, a las 19.30 horas, a la Sociedad Deportiva Teucro, un club histórico, con más de 75 años de historia, que llegará al pabellón Fray Francisco Baños del colegio Los Olivos necesitado de victorias. La situación del conjunto pontavedrés es delicada, ya que marcan, en estos momentos, la zona de descenso a Primera Nacional, y, por tanto, uno de los obstáculos que debe sortear para salir de la quema pasa por vencer al Trops Málaga.

Los blanquiazules por su parte ya consiguieron la permanencia matemática la pasada jornada, tras su triunfo en Barcelona frente al Sant Martí Adrianenc. No obstante, el técnico malagueño Quino Soler no quiere escuchar la palabra "relajación" y ha pedido a sus jugadores que mantengan la misma intensidad de partidos anteriores para obtener la recompensa de los dos puntos y seguir, una semana más, liderando la clasificación del grupo de permanencia.

“El partido del sábado será difícil de sacar adelante, como todos. El Teucro es un buen conjunto, aunque se encuentra en una situación difícil. Por eso, vendrá a intentar ganar el encuentro, pues, de lo contrario, podría complicarse la permanencia”, advirtió Soler, señalando que, aunque su equipo no se juega nada, “somos deportistas y estamos obligados a competir hasta el final". Asimismo, Quino Soler tuvo unas palabras de elogio para el trabajo de sus jugadores durante la temporada. “Estoy muy orgulloso de este grupo, de los chavales, porque no ha sido fácil el año que han tenido. Yo les he dado las gracias, porque creía que debía hacerlo, y me siento muy satisfecho por su entrega”, recalcó el técnico.

Como indicó Soler en la previa del choque, el Teucro es consciente de que le quedan tres escollos para conseguir la salvación y, por consiguiente, espera quemar los últimos cartuchos que aún tiene: uno en Málaga, otro en su feudo, ante el Trapagarán ya descendido, y la última jornada a domicilio, contra el Ikasa Madrid, que, posiblemente, también se estará jugando la vida, por lo que el cuadro gallego vendrá a Málaga a darlo todo por la victoria. En la ida, el Trops venció a domicilio por 23-25 en un partido muy igualado que se resolvió en los instantes finales del duelo.

Por otro lado, previamente a este encuentro, en el pabellón de Los Olivos a las 17.00 horas el filial del Trops de Segunda Nacional disputará la ida de la final andaluza frente otro conjunto malagueño, como es el Balonmano Coín. Bien es cierto que ambos equipos ya tienen asegurado el pase a la fase de ascenso a Primera Nacional. Sin embargo, aún está por decidir quién irá de cabeza de serie como ganador del grupo de Andalucía. En los partidos de temporada regular el Trop Málaga salió victorioso en ambos encuentros.

El choque entre el Trops Málaga y la Sociedad Deportiva Teucro, correspondiente a la antepenúltima jornada en la División de Honor Plata, será emitido en directo por el canal de YouTube de la Federación Andaluza de Balonmano con la narración de José Manuel Molina y los comentarios del ex jugador del Maristas, Chicho Armada, y lo arbitrarán los colegiados Óscar Gutiérrez Sobrino y Jorge Monjo Ortega, de la Federación Territorial de Madrid.