La Copa Andalucía regresa en este 2021 con Roquetas de Mar como anfitrión después del parón por el COVID-19. El pabellón Máximo Cuervo, este domingo a las 12:00 horas, acogerá el duelo entre el Costa del Sol Málaga y el Deza Córdoba de Balonmano. Un partido que pondrá el broche a la preparación de las malagueñas, que abrirán una nueva campaña entre las mejores la próxima semana.

Suso Gallardo contará con las bajas de María Pérez y Rocío Rojas, lesionadas de larga duración. La malagueña ya pasó por el quirófano y ha iniciado su proceso de recuperación y la churriega lo hará el martes para solucionar su rotura parcial del ligamento cruzado de la rodilla derecha. «Es una faena porque son lesiones de larga duración y la preocupación por ellas porque van a estar fuera de las pistas mucho tiempo, pero ya sabemos que este club se caracteriza por esta garra y sobreponernos a los problemas. Desde ya se está notando que el equipo, con la ayuda de gente del Antequera Costa del Sol, ha cambiado el chip y vamos a tirar para adelante por ellas y por nosotros», asegura el técnico, que tampoco tendrá disponible a Talita Alves, reciente fichaje de las panteras.

El panorama no es el mismo para el entrenador, que tendrá que cambiar roles y ajustar mecanismos. «Cambia porque eran dos jugadoras importantísimas. Dos jugadoras jóvenes que nos aportaban mucho crecimiento dentro de la plantilla y una rotación muy importante. En este club no nos gusta llorar, no vamos a estar lamentándonos todo el día», comenta Suso Gallardo: «Vamos a preocuparnos por ellas, que se recuperen lo antes posible, vamos a ayudarle en lo máximo posible como club y como equipo».

El Deza Córdoba de Balonmano es un club que subió hace unos meses a División de Honor Plata Femenina, donde será rival del filial. Curiosamente ambos se enfrentarán en Antequera en unas semanas para abrir la temporada. Habrá ilusión en las cordobesas en un día especial por ser su primera final de Copa Andalucía. «Es un partido más. Para nosotros jugar una final es un aliciente, pero nos lo tomamos como un partido más de pretemporada. Es un equipo que acaba de ascender a Plata, que llevan mucho tiempo juntos. Es gente joven, entiendo que tendrán mucha ilusión de jugar contra un División de Honor. Nosotros con la máxima seriedad y respeto posible lo afrontamos como un partido más de preparación pensando en lo realmente importante que es la Liga Guerreras Iberdrola. La idea es dar la cara, dar buena imagen y por qué no traernos otro título para casa», terminó el técnico del Costa del Sol Málaga, que tiene a su alcance el octavo título autonómico.