El entrenador del CB Marbella, Rafa Piña, se ha mostrado especialmente crítico con la dolorosa cosechada en su cancha ante el Círculo Gijón (65-96): «Es el peor partido desde que estoy aquí, siendo ya la tercera temporada. Hemos pasado de ser la mejor defensa de la Liga, hace dos años, a ser un desastre».

«Si dejamos que nos metan 96 puntos vamos a pasarlo muy mal esta campaña. En este momento no podemos decir nada. El contrario ha jugado bien, a aprovechado sus bazas. Somos nosotros los que lo hemos hecho muy mal», ha arremetido el propio técnico.

Ha aludido a que la plantilla al completo, así como el propio cuerpo técnico, deben analizar lo sucedido para aprender: «Tenemos que cambiar el rumbo», alega. Y ha agregado: «Nos ha faltado un poco de todo. En el juego, los chicos no han tenido mala actitud. Pero de nuevo hemos estado por debajo del 50% en los tiros de campo. Flojos en ataque, que ya ha sido un lastre, lo que no quita que lo demos todo en defensa. Y eso el equipo no lo ha hecho».

«Cuando se gana es igual que cuando se pierde. Espero que todos aprendamos de lo que ha ocurrido, tanto jugadores como cuerpo técnico, y a partir del lunes a trabajar para el próximo partido», finalizó el máximo responsable técnico de la escuadra marbellí de LEB Plata.

El conjunto azulón sufrió muchísimo este fin de semana ante el equipo gijonés. No supo leer el duelo y fue superado de principio a fin por un rival muy activo tanto en defensa como en ataque. El acierto en tiro y el dominio en los rebotes dictaron sentencia muy pronto.

El acierto por parte visitante de Libroia y Javi Lucas allanaron desde la primera parte el camino de la victoria para una escuadra asturiana bien estructurada. Al descanso, con 31-45, quedaba en evidencia el absoluto dominio para el Círculo Gijón.