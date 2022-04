El español Alejandro Davidovich prolongó su idilio con el Masters 1000 de Montecarlo y se situó en la final después de ganar en tres sets al búlgaro Grigor Dimitrov después de dos horas y 43 minutos de juego. Tras certificar su triunfo, se mostró "muy feliz" por cumplir "un sueño" que tenía desde niño.

El andaluz de 22 años, que llegó al Country Club monegasco con cuatro victorias y nueve derrotas en lo que va de temporada, se ha destapado en Montecarlo. Por el camino dejó al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic. Después al décimo favorito y campeón en Indian Wells, el estadounidense Taylor Fritz. También al vigente vencedor en Marrakech el belga David Goffin. Y en semifinales al otrora número tres del ránking, el búlgaro Dimitrov, que ya había disputado un partido por el título años atrás.

Davidovich disputaba su primera semifinal en un Masters 1000 y sintió la presión cuando pudo cerrar el encuentro en dos sets. Tenía 5-4 y el saque. Y falló. Después dio la sensación de tenerlo perdido pero un parcial de 5-0 en el tercero le volvió a poner enfrente del éxito.

“Estoy tan, tan feliz de estar en la final. Es un sueño hecho realidad”, dijo Davidovich en la cancha. “Cuando era niño soñaba con este día. Es un sueño y estoy muy feliz", insistió emocionado.

El español reconoció que no jugó bien el tramo final del segundo set para ganar el encuentro. "El segundo set tuve mis opciones pero no jugué muy bien. Estuve muy presionado y él solo se centró en meter la pelota en la pista. El desempate también estuvo apretado", señaló.

Perdió el segundo set y aprovechó el descanso para ir al vestuario. "Fui al vestuario y me dije que quería la victoria”.

Davidovich ya había alcanzado los cuartos de final en Montecarlo el pasado año. Se retiró cuando jugaba con el griego Stefanos Tsitsipas al que volverá a encontrarse en la final del domingo, tras vencer a Alexander Zverev.

El español nunca había sacado adelante una semifinal ATP. Había jugado tres. Todas sin éxito. Hasta ahora. Davidovich subirá diecinueve puestos en el ránking por jugar la final. Estará el 27 del ránking y entre los veinte mejores si gana el título.

"Dimitrov comenzó bien el segundo set. Me rompió el saque de entrada y pudo romperme otra vez para ponerse 3-0. Pero no lo consiguió y eso me dio fuerzas para empujar de nuevo", reconoció el español que después consiguió un 5-0 que le acercó al triunfo.

"Ahora que estoy en la final, lo disfrutaré y daré lo mejor de mí”, advirtió el malagueño.