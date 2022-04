«Los medios no damos al deporte femenino la visibilidad que necesita»

Paloma del Río será la madrina de la V Carrera de la Prensa de Málaga, que se celebrará el próximo domingo 8 de mayo. A dos semanas de visitar la ciudad para acudir a la prueba, la veterana periodista deportiva de RTVE atiende a La Opinión y hace un repaso a todo lo que ha dado de sí su larga trayectoria en este mundo y ofrece su punto de vista sobre la situación del deporte femenino en la actualidad y qué debemos hacer entre todos, con especial mención a los medios de comunicación, para que siga creciendo a pasos agigantados.

Se encuentra ya en el tramo final de su carrera. Ha podido vivir y disfrutar mucho en el mundo del periodismo deportivo...

Llevo 36 años, me queda un año más para jubilarme. Da para mucho. Muchos deportes, muchas competiciones y muchos Juegos Olímpicos, de verano e invierno. Todos son momentos enriquecedores.

Los de Tokio han sido sus últimos JJOO. ¿Ha sido una cita especial?

Sí. No pensaba que los íbamos a hacer, teníamos los derechos en RTVE hasta 2016. Los de invierno de 2018 no los hicimos. Tras el confinamiento pudimos comprar una parte, la parte que obliga el contrato que tiene el COI con los poseedores de los derechos, para una parte en abierto. 400 horas en abierto, en un canal que no sea de pago. Organizamos lo que pudimos. Unos Juegos a la medida de lo que podíamos emitir, no contaba con ellos. Fue una propina para todos nosotros, para todos los compañeros. Los pudimos hacer.

Tras tantos años en la profesión habrá vivido momentos únicos. ¿Alguno que recuerde con especial emoción?

En una vida de 36 años hay anécdotas de todo tipo. Emotiva... los Juegos de Vancouver de 2010. Joannie Rochette, la patinadora canadiense, puso el pie en el hielo de aquel pabellón para competir, sabía que su madre había muerto dos días antes estaba en el depósito de cadáveres de Vancouver. Y tuvo la valentía de salir a competir sabiendo que es lo que quería su madre. Luego... ataques de risa, ataques de tos, afonías, momentos que te hacen inviable la transmisión. Hay que solventar todo eso en el momento.

Se ha convertido en una de las caras visibles del deporte femenino. ¿Cómo cree que avanza en los últimos años?

La visibilidad va a paso de carreta, va muy lenta. Tuvimos un punto de inflexión en los Juegos de Barcelona 92. Fue un impulso, porque éramos anfitrión. Aquello que se dio con tanto brío ha ido perdiendo velocidad. Los medios de comunicación no le damos la visibilidad que necesita. El deporte femenino necesita ser visto. Tiene que tener una progresión y que los aficionados puedan sentirse atraídos por él, más de lo que ya lo están.

Hay gente, sobre todo por redes sociales, que sigue intentando minimizar al deporte femenino. ¿Qué siente cuando ve algún comentario de ese tipo?

Me parece mal. No encuentro la razón para que una persona se ponga en contra de algo, como es un acontecimiento en la categoría femenina que sí está a favor si se produce en la masculina. No sé por qué hay que eliminar una serie de cosas en la vida si pueden convivir, el que quiera ir que vaya. Eso de eliminar o prohibir... ¿a santo de qué?

Aquí en Málaga hay un equipo de balonmano femenino, el Costa del Sol, que está haciendo las cosas muy bien. ¿Ha podido seguirlas?

Suelo seguir todo el deporte femenino, pero me da bastante poco la vida para todas las especialidades. Suelo estar al tanto de todas las grandes competiciones que hay. Ni siquiera me da para los de Madrid, procuro tener una visión general de cómo va el deporte femenino. No te voy a engañar, no me voy a tirar el pisto. Sigo las ligas nacionales de todos los deportes, Champions, competición europea...

¿Cuál es la receta para que el deporte femenino siga avanzando?

No hay forma de pararlo. Los medios somos uno de los principales responsables de que no se produzca. Hay que buscar en los periódicos generalistas dónde aparece. En los periódicos deportivos, qué espacio ocupa. La radio, la televisión... Somos los principales proyectores, si no lo ponemos, el espectador no va a ir a buscarlo. Tenemos que hacer un examen de conciencia los medios de comunicación y pensar cuánto hacemos para que el deporte femenino siga progresando.

¿Cree que desde las instituciones se hace lo posible?

Las instituciones deportivas no miran el sexo o quién practica o no. Desarrollan reglas y leyes para todo el mundo. Esa obcecación con que hay odiadores me parece excesiva. No creo que los haya, habrá gustos. Esto es lo del vive y deja vivir. ¿Qué mal te hace? Los políticos son responsables de leyes y reglamentos. Las autoridades deportivas españolas, el CSD y el COE, apoyan a unos y a otras, indistintamente.

Va a ser la madrina de la Carrera de la Prensa de Málaga. ¿Cómo se tomó la elección?

Me llamaron desde la Asociación, me llamó la atención que se fijaran en mí. Hay muchas mujeres periodistas en España. Fue muy agradable recibir la invitación, cuadrar fechas, que hubiera posibilidad de ir ese día. Para mí ir a Málaga siempre es bonito.

¿Se dará alguna carrera?

No, no. No puedo correr, tengo una rodilla destrozada. Camino, hago actividad física en el gimnasio de manera continua, pero no puedo correr.

Sigue siendo joven pero ya está en la recta final de su carrera. ¿Qué reto se plantea por delante? Si le queda alguno...

Después de haber hecho tanto profesionalmente, tantos Juegos, Europeos, Mundiales..., he escrito tres libros, hago charlas y conferencias de la visibilidad del deporte femenino, del mundo olímpico y paralímpico. Sigo estudiando. Ver la legislación para poner el foco en imitar los que están mejor que nosotros, Estados Unidos, Canadá, los países más avanzados. Aunque deje de estar en activo, este tipo de charlas seguirán en universidades y asociaciones. Y disfrutar del tiempo libre...

Es decir, que seguirá metida en el mundillo tras la jubilación...

Conociéndome... Sé que no voy a cerrar el ordenador y hacer como que se acaba el mundo. Voy a seguir haciendo informes, analizando las problemáticas. No seré capaz de no seguir haciéndolo.