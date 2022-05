Noche récord en La Rosaleda

Y se batió el récord de asistencia de toda la temporada: 25.389 espectadores. La afición blanquiazul quiso estar con su equipo en las gradas de La Rosaleda en un día clave. Las gradas de Martiricos se convirtieron en una fiesta desde minutos antes de que comenzara al choque, hasta que la tormenta se desató en el descuento. El ambiente fue espectacular para vivir una fiesta que tuvo final feliz -por la salvación- pero amargo por la tremenda bronca que se llevaron los jugadores tras conseguir la permanencia gracias al tropiezo de los rivales.

Se respiraba el entusiasmo de las grandes citas. Durante toda la semana se fue creando expectativas en redes sociales y con la venta de entradas. Se colgó el cartel de ‘No hay billetes’ y la hinchada no defraudó. Desde una hora y media antes de que empezara a rodar el balón, el ambiente en los aledaños de Martiricos fue espectacular con un recibimiento masivo al autobús del equipo a su llegada al estadio. Salvando las distancias, desde el encuentro de play off de ascenso ante el Deportivo en la campaña 2018-19, primera de los blanquiazules en este periplo en LaLiga SmartBank, no se recordaba una bienvenida tan colorida a los futbolistas. La ocasión lo merecía.

La afición malagueña vibró y empujó a los suyos hasta el último aliento. Impulsados por la Grada de Animación, La Rosaleda se convirtió en una auténtica caldera y solo en el tiempo de descuento y tras el pitido final se revolvió contra la plantilla tras dar otra imagen bochornosa.

Récord de la temporada

Se cumplió lo que ya se presuponía cuando el club anunció el viernes que no quedaba papel por vender para la cita. Los Fieles Malaguistas pusieron todo de su parte retirando las entradas gratuitas que tenían a su disposición y el resto de aficionados hizo el resto comprando las que quedaban libres para que no quedase un solo asiento libre.

Hasta la fecha, la mejor entrada de la temporada en La Rosaleda se había registrado en el encuentro frente a la UD Las Palmas -22.128 espectadores-. Cerca estuvo de batirse en el anterior encuentro ante el Real Oviedo, pero no se consiguió -21.834-. Pero esta vez el récord no se resistió y las gradas de Martiricos presentaron su mejor aspecto con la intención de vivir una fiesta que no fue tal.