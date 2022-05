La decisión de la la ATP y la WTA de no dar puntos en Wimbledon para la clasificación de sus ránking mundiales tras la prohibición del torneo inglés de impedir jugar a rusos y bielorrusos tiene divididos a los jugadores y jugadoras. Novak Djokovic, campeón del año pasado, es el más perjudicado al perder y no poder recuperar los 2.000 puntos que se dan al vencedor de un Grand Slam.

El número 1 mundial mostró su enfado por la postura de la organización del All England Tennis Club a consecuencias de la invasión de Rusia en Ucrania. "Este año voy a perder 4.000 puntos por decisiones políticas", se quejó Djokovic que ya no pudo participar en el Abierto de Australia al ser expulsado del país por no estar vacunado de covid-19. ""Es una mala decisión, no apoyo en absoluto a Wimbledon. No hablaron con nadie de la ATP ni tampoco con los jugadores rusos o bielorrusos para tratar de encontrar un terreno común. Había otras opciones que ni las estudiaron".

A pesar de eso el tenista serbio dijo que participará en el torneo británico y no es partidario de un boicot como se estaba planteando entre los jugadores. "Wimbledon es un torneo que soñaba con ganar de niño. Nunca lo he afrontado pensando en los puntos o el premio en metálico, pero creo que debería haber un respeto mutuo. En esta situación todos perdemos. Es difícil saber qué es bueno y qué no", valoró.Djokovic aspira al final de Roland Garros a sumar 372 semanas como número uno, pero después va a tener muy pocas opciones de seguir al frente del ránking sin los puntos que se reparten en Wimbledon. El más beneficiado por esta decisión de la ATP sería precísamente Daniil Medvedev, número 2 mundial, que a pesar de tener prohibido participar en Wimbledon, podría recuperar el número 1 que tuvo un par de semanas tras los torneos de Indian Wells y Miami, donde Djokovic tampoco pudo jugar por no vacunarse de covid-19.

Nadal: "Falta unidad"

Rafael Nadal no tiene "una opinión clara" sobre la decisión de Wimbledon y la respuesta de la ATP. El tenista balear se quejó de la falta de unidad que hay entre los jugadores y los estamentos del tenis para afrontar decisiones así.

"Esto es un deporte individual y se nota porque cada uno busca su propio interés. Yo acepto las decisiones que se han tomado. Respeto a todas las partes, tanto a Wimbledon como a la ATP, que protege a sus miembros. Solo desearía que se sentaran a negociar y encontraran una solución mejor para todos", aseguró el exnúmero 1 mundial que, el año pasado, no participó en Wimbledon.