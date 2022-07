La karateca malagueña María Torres ya ha vuelto de Alabama, tras conseguir la plata en los Juegos Mundiales de Estados Unidos. Con tan solo 24 años y tras haber conseguido el oro mundial en kumite +68 en Dubai el pasado mes de noviembre, la malagueña lo ha vuelto a conseguir, ha vuelto a brillar en este campeonato mundial en el que, a pesar de haberse quedado a las puertas del oro, ha logrado meterse en otra final.

Torres atiende a La Opinión de Málaga recién llegada de Estados Unidos. «Siempre que voy a un campeonato mi expectativa es ganarlo, si no, no iría. Sí que es verdad que me quedo con la cosilla de no haberme traído el oro, pero el deporte de alta competición al final es así. Todos tenemos un nivel muy alto y muchas veces puede ganar cualquiera», explica, a lo que añade que «haber sido subcampeona de los Juegos Mundiales, que es un campeonato en el que solo compiten las ocho mejores del mundo, creo que es para estar bastante contenta».

El torneo comenzaba con dos grupos de cuatro karatecas cada uno, peleaban todas contra todas y las dos primeras de cada grupo pasaban a las semifinales. «Cuando empecé el primer combate, que lo hice con la kazaja, la misma con la que disputé la final, me encontré muy bien», confiesa Torres. «Ganó ella por el punto de oro, pero la verdad que en ese momento me encontré genial y supe que podía meterme perfectamente si seguía así todas las rondas».

Los dos enfrentamientos restantes los ganó con una diferencia de 5-0 y 4-0, pasando a la semifinal, ganándola y llegando a la gran final. «Ya estaba súper contenta de haber conseguido otra final mundial, porque es verdaderamente un sueño y es un campeonato que se celebra cada cuatro años y que yo llevo viendo desde pequeña, entonces haber hecho una final ahí la verdad que es increíble», dice la karateca.

En cuanto a la lucha final, contra la kazaja Sofya Berultseva, medallista olímpica en Tokio, Torres aclara que el combate estuvo muy igualado al principio, «pero una vez que se marca la diferencia es más difícil, ya quedaba poco tiempo y tuve que ir a ganar, y así fue que me marcó más puntos». «La verdad que en general, ya no tampoco por el resultado, sino por cómo yo me encontré, me encontré muy, muy bien», afirma.

María Torres, que ya se había enfrentado a la ganadora del oro en la primera ronda, tenía expectativas de ganar la final. «Pensaba que le podía ganar perfectamente. Usé la misma estrategia que siempre sigo con ella, pero es una competidora de muy alto nivel, es muy dura. Aun así, yo sabía que podía ganarle, lo que pasa que también sabía que ella me podía ganar y en este caso fue así», manifiesta la malagueña.

Dejando a un lado los logros deportivos y centrándose en lo personal, cuenta que en el Europeo y en las últimas premiere se había quedado a las puertas de la medalla, perdiendo en cuartos de final: «se me resistía un poco». Torres expresa que consiguió medalla de equipo, «pero al final quieres conseguir medalla en todas las categoría que participas, entonces no estaba de bajón, pero sí pensaba que me encontraba súper bien, que podía ganarle a cualquiera y no entendía por qué no estaba llegando los resultados, por lo que a nivel personal me llevo que no hay que rendirse nunca y que todo llega a su tiempo».

«Es como una recompensa a esta temporada que igualmente ha sido increíble, ha sido mi mejor temporada absoluta, sin ninguna duda, pero siempre quieres más. En los dos campeonatos mundiales he conseguido final, tercera de Europa por equipos, campeona de España universitaria y absoluta… Eso también hay que valorarlo y hay que saber que lo que estoy haciendo es súper difícil», revela.

Asimismo, destaca el Mundial como el logro que recuerda de forma más especial: «Obviamente por lo que conseguí, pero también porque estaban mis padres y porque superé a la rival de la semifinal, que había perdido con ella anteriormente varias veces… Fue un campeonato increíble».

Pese a ese oro, expone que su vida no ha cambiado en nada: «Sigo entrenando, trabajando, formándome… Es verdad que ha sido un sueño el quedar campeona del mundo sénior, porque es para lo que yo he estado entrenando toda mi vida y haberlo conseguido ya con 24 años es un verdadero sueño, es increíble, yo a veces ni me lo creo y muchas veces mis compañeras me dicen que es muy heavy, que soy campeona del mundo, y es cierto».

Pero Torres quiere conseguir más objetivos y sabe que no puede estancarse ahí. «No hicimos un borrón y cuenta nueva porque obviamente al haber quedado campeona del mundo, sabes que puedes conseguir cualquier campeonato, pero sí es verdad que empezamos a entrenar desde cero y vaya, como si no hubiéramos conseguido nada, para seguir logrando objetivos y no estancarme. No te puedes relajar y menos en una competición de alto nivel, porque viene otro y te gana», asegura la campeona.

Ahora le toca descansar tras esta gran temporada. Un mes que le vendrá genial para volver a la carga en la pretemporada. «El año pasado tuvimos Preolímpico y tuve que preparar el Mundial, entonces no pude descansar lo que debía, por lo que ahora vamos a aprovechar, ya que a finales de año no tenemos objetivos como tal», apostilla.

Para el próximo 2023, Torres se enfrentará al Europeo y a los Juegos Europeos en la primera parte de la temporada, mientras que a final de año volverá a competir en el Mundial. Por ello, sus principales objetivos son ser campeona de Europa, clasificarse para los European Games y, si pudiera ser, repetir títulos.