No hubo partido porque el nivel del rival no estuvo a la altura de las circunstancias. El inicio del Torneo Costa del Sol de balonmano que se disputa este fin de semana en Rincón de la Victoria no tuvo emoción. Entiendo que no es fácil buscar un rival internacional de altura para traerlo a Málaga, pero este Quintus plagado de jugadoras en edad de formación no dio el nivel. No creo, desde luego, que le haya servido de mucho a Suso Gallardo el partido, aunque lo que sí vale es para que el Costa del Sol Málaga vuelva a la senda de la victoria en esta pretemporada, tras su dos traspiés de la semana pasada en Elche.

El caso es que el Costa del Sol por encima con contundencia del H. V. Quintus de Países Bajos. Un duelo donde desde el principio las «panteras» marcaron músculo y dominaron con mucha suficiencia, en un nuevo amistoso que sirve para coger confianza, pero no para sacar ninguna conclusión. El domingo, contra el Rocasa Gran Canaria, ya será otra cosa. El equipo de Suso Gallardo abrió brecha desde el inicio del choque, haciendo mucho daño por el perfil izquierdo de la defensa neerlandesa. Isa Medeiros, Espe López y Silvia Arderius llenaban el zurrón con penetraciones por ese lado. El técnico visitante pedía el primer tiempo muerto con 5-1. No levantaba el pie el conjunto malagueño, que recibía el calor del centenar de aficionados que poblaban el Rubén Ruzafa rinconero. Cuando el entrenador del Quintus volvía a parar el tiempo el marcador era de 11-3 en el minuto 14, después de verse la lucha desigual entre las panteras y las jovencísimas neerlandesas, la mayoría todavía en edad de formación. Ahora era Sole López la que salía en transición y seguía estirando. Al descanso, 20-6 y todo decidido en un partido sin historia No hubo nada en juego en la segunda mitad, con las «panteras» ya repartiendo minutos. Hubo espacio para todas las jugadoras, que sumaron sensaciones y fueron parte de un triunfo importante en lo anímico. Rocío Rojas era en ese tramo la que veía puerta con facilidad, una buena noticia para ella y para el equipo. Las costasoleñas no quisieron hacer sangre y el equipo rival frenó la sangría en el marcador. Al final, un cómodo 36-20. Este sábado el Quintus, 19:00 horas, se medirá al Rocasa Gran Canaria en el segundo partido del II Torneo Internacional Costa del Sol. Para el domingo, a las 12:00, el plato fuerte. La reedición de la final de la EHF European Cup en el Carpena. El Costa del Sol Málaga se pone a prueba con un reforzado conjunto canario.