No está siendo un buen tramo final de temporada para Alejandro Davidovich. Aunque sus estadísticas de juego no son malas, no termina de definir los partidos y se deshincha tras los primeros juegos. Pero el malagueño todavía tiene opciones de poder estar en la Fase Final de la Copa Davis en el Martín Carpena. Aún le queda una baza en el Masters 1000 de París-Bercy de la próxima semana, donde está obligado a hacer un buen papel si quiere ser el último elegido por Sergi Bruguera para estar en el equipo español en la cita del próximo mes de noviembre.

Davidovich cayó este martes ante el serbio Kecmanovic en primera ronda del torneo de Basilea (Suiza). Empezó ganando el primer set en tie break 7-6, con un porcentaje de primeros del 71% y un 83% de puntos de break convertidos, pero con el inicio del segundo set fue bajando la efectividad. El serbio se impuso 6-2, 6-1, dos sets casi calcados en efectividad con un 100% de juegos ganados al servicio, pese a mostrar signos de molestias. Desde el fondo de la pista se mostro más contundente. El rinconero cedió 10 de los últimos 11 juegos y sufrió de esta manera su tercera derrota consecutiva tras caer en Astana y Gijón, ambas en en primera ronda. Alejandro Davidovich no está descartado para la Davis de Málaga El resto de los españoles Los españoles Pablo Carreño y Roberto Bautista comenzaron este martes su participación en Basilea con sendas victorias sobre el argentino Sebastián Báez y el serbio Laslo Djere, respectivamente. Carreño batió a Báez por 6-2 y 6-1 en una hora de partido y Bautista se deshizo de Djere por 6-4 y 6-1 en una hora y tres minutos. Tras firmar tres juegos consecutivos en blanco y ponerse en franca ventaja, 4-1, Carreño tuvo que hacer frente a un intento de remontada de Báez, que salvó su saque y luego dispuso de sus dos primeros puntos de rotura. No los aprovechó y el jugador asturiano cerró la manga inicial con un nuevo 'break'. Carreño, quinto cabeza de serie del torneo y decimoquinto en la clasificación mundial, volvió a la carga en el segundo set con un juego sólido en el que Báez, 39 de la ATP, no encontró fisuras. Pronto se vio con un 5-0 en contra ante el que no tuvo más remedio que rendirse. Hizo diez puntos en todo el parcial. El rival del español en octavos de final será el suizo Dominic Stricker, invitado por los organizadores y que batió al estadounidense Maxime Cressy por 7-6 (4) y 6-3. En el turno de noche, Roberto Bautista puso fin a una mala racha de dos torneos seguidos (Gijón y Nápoles) sin superar su primer compromiso, al ganar en un plácido partido a Djere por 6-4 y 6-1 en poco más de una hora. Bautista se verá las caras en octavos con el británico Andy Murray, que remontó ante el ruso Roman Safiullin para acabar ganando por 6-7 (5), 6-3 y 6-4 tras dos horas y 37 minutos. El número uno mundial, Carlos Alcaraz, es el máximo favorito del torneo, un ATP 500 disputado bajo techo y en superficie dura.