El Costa del Sol Málaga le pone el broche a un 2022 histórico en Valladolid. En el día de los Santos Inocentes, el miércoles 28, las panteras visitan Huerta del Rey. La Liga Guerreras Iberdrola aterriza en mitad de la Navidad, en una de las novedades para esta temporada. Duelo de mucho nivel frente al Caja Rural Aula Valladolid, un equipo que siempre se hace fuerte como local. Las malagueñas tienen la posibilidad de cerrar el año como terceras en caso de triunfo. Una bonita oportunidad también para cortar esta dinámica de dos derrotas.

Hay un nombre propio para este encuentro, que no es otro que el de Elena Cuadrado. La palentina estuvo un lustro en el equipo vallisoletano, con el que debutó en División de Honor, y se medirá por primera vez a ellos en la élite. «Va a ser un partido muy especial, han sido muchos años entrenando y jugando en Huerta del Rey con toda la gente que me ha acogido allí. Siempre va a ser un campo muy especial, pero eso no puede influir en el trabajo que estamos haciendo durante toda la temporada y en el partido que tenemos que sacar», asegura la joven, que quiere dejar los sentimientos a un lado en el 40×20: «Habrá algunos nervios al principio, pero no puedo dejar que eso me juegue en contra. Tengo que estar muy centrada».

Las de Suso Gallardo tienen la necesidad de volver a la senda de la victoria para empezar el 2023 entre los tres mejores. El nuevo formato ofrece algo más de margen, pero no hay que perder el paso porque el factor pista en el play off es fundamental. «Todo el equipo está concienciado de la importancia de estos dos puntos ya que venimos de perder en Gijón. Aunque el Aula no esté entre los primeros siempre da mucha guerra y en Huerta del Rey se hacen muy fuertes. Creo que tenemos que salir muy concentradas y muy serias en el trabajo y no darles ni una oportunidad para que se pongan por encima», analiza la internacional española.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Peñas marcha en sexto lugar y pese a haber vivido un verano de reestructuración sigue siendo competitivo con jugadoras como María O’Mullony. La cuarta máxima goleadora de la categoría. «El Aula es un equipo que todas las temporadas es muy constante y trabaja duro. Luego se ve reflejado con el paso de las jornadas. En Valladolid es muy complicado sacar los dos puntos, puede pasar cualquier cosa, ganaron el otro día al Rocasa Gran Canaria. La clave va a ser estar muy serias en defensa, cosa que la última jornada no estuvimos, y estar muy atentas a su contraataque porque les gusta mucho correr y nos pueden hacer mucho daño si no replegamos bien», finaliza Cuadrado.

Este curso aún no ha ganado nadie en Huerta del Rey, lo que da alcance de la dificultad de la empresa para las panteras. Dos puntos importantes para recuperar la sonrisa y alzar el vuelo. El reto de ponerle el broche a un 2022 mágico para el Costa del Sol Málaga.