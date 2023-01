El BM Costa del Sol Málaga perdió este miércoles de forma sorprendente ante el Mecalia Atlético Guardés, octavo clasificado de la liga. La portera Virginia Fernández afirma que es una derrota dura, ya que esperaban empezar el año con mejor resultado en lugar de perder dos puntos en casa y la achaca la derrota a las pérdidas de balones y las poca puntería de cara a puerta rival.

Por otro lado, la jugadora argentina Rocío Campingli afirma: "No creo que estemos en rendimiento con tanta diferencia de goles, esperábamos otro resultado. La verdad es que no vamos con un sabor muy amargo y sobre todo una derrota así en casa, pero bueno, habrá que seguir trabajando durante la semana". También declaró que en defensa estuvieron correctas, pero en el ataque no encontraron fluidez y que la cabeza les jugó un poco en contra.

De cara al próximo partido contra el líder de la liga, Virginia Fernández lo tiene claro: "Hay que cambiar el chip, no podemos quedarnos con el reflejo de este partido porque sabemos perfectamente que si jugamos así Super Amara Bera Bera puede que nos arrase".