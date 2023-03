El no intentarlo nunca se le puede reprochar al BeSoccer CD UMA Antequera. Compite, lucha y se lo deja todo en cada partido. En los últimos le ha faltado ser más solvente en la finalización de cara a puerta y esto se repitió en el desplazamiento a Santa Coloma donde se quedó sin la posibilidad de dejar atrás a un adversario que persigue la misma meta de estar la próxima temporada en 1ª División. Los goles de Rufino y Corso complicaron en exceso el triunfo y, cuando se produjo la reacción por medio del 2-1 de Miguel, Verdejo asestó el golpe definitivo al marcar el 3-1 muy rápido. De competir con un marcador ajustado, la diferencia se amplió a dos tantos y se hizo más ardua la tarea de reducir el marcador en una segunda parte en la que las ocasiones que se crearon, no se concretaron. Uri Santos sentenció el duelo con el 4-1. Los locales suman ya 25 puntos, por los 24 de los universitarios. La zona media-baja de la clasificación se ajusta muchísimo a seis jornadas de la conclusión.

Partido decisivo. Igual que todos los que quedan por disputarse hasta el final del campeonato. Salida complicada a la cancha de un rival que aspira a lograr el mismo objetivo, sellar su permanencia en la máxima categoría una campaña más. La tensión se preveía por el simple hecho de la necesidad que ambos tenían de ganar y añadir tres puntos a su casillero. Los de Xavi Closas arrancaron con una marcha más en su juego, aunque Pope pudo abrir el marcador en el primer ataque. Controló de forma excepcional un envío en largo de Chispi, pero se quedó sin espacio para superar a Borja que achicó espacios y tapó la portería. Una pena no haber logrado una tempranera ventaja. Rufino, en el minuto 6, le ganó una pugna a Alvarito. El cierre madrileño quiso anticiparse para robar y el pívot argentino se marchó solo y no perdonó el mano a mano con el guardameta. Remate raso y 1-0 al electrónico.

Se pudo poner más difícil la contienda en un tiro al palo de David Peña nada más entrar a la cancha. El 7 del cuadro anfitrión no marcó y sí lo hizo, en el minuto 11, Corso con un zurdazo cruzado a la base del palo (2-0). Faltó un poco de intensidad en labores defensivas para no dejar al jugador prepararse con comodidad el lanzamiento. La desventaja obligó, a los guerreros universitarios, a ser más agresivos en área rival y encontraron la precisión en la finalización de un contraataque. Burrito lo condujo dando la pausa adecuada para esperar la incorporación, desde atrás, de Miguel y que el capitán pudiera fusilar la red (2-1). Duró poquísimo la alegría del primer tanto. Verdejo, a pase de David Álvarez, batió a Chispi (3-1).

Tete pidió tiempo muerto en el último minuto de la primera parte. No se pudo completar con éxito ninguna jugada y no se modificó el resultado (3-1). A la vuelta de los vestuarios, el plantel antequerano salió con la intención de marcar pronto para reducir la distancia y casi se completó. Lo impidió Borja con una mano espectacular en un tiro de Dani Ramos. El ala ceutí se quedó muy cerca de firmar el 3-2 en una transición que partió de las botas de Miguel. Se resistió la diana en meta local y no fue tampoco suficiente con dominar más la posesión del balón. Faltó la precisión en la definición como en los últimos encuentros. Santa Coloma jugó, en todo momento, con la comodidad de verse por delante en el envite y no tomó riesgos. Aguantó con un Borja muy acertado bajo palos y asestó el golpe definitivo con el 4-1 de Uri Santos.

En la recta final del segundo periodo, Miguel fue el que más lo intento con su potente disparo en la situación de ofensiva en superioridad con el portero-jugador. La victoria se quedó en tierras catalanas y el BeSoccer CD UMA Antequera se marchó sin puntos de la cancha de un oponente directo. Por delante quedarán dos semanas para preparar la segunda batalla, seguir corrigiendo errores y fortalecer la unión del grupo para afrontar las últimas jornadas con la convicción de que es posible permanecer, otro curso más, en la élite del fútbol sala nacional. Jaén Paraíso Interior será el que visitará el Pabellón Fernando Argüelles el próximo sábado 8 de abril.

Ficha técnica

Industrias Santa Coloma: Borja (P), Corso, Verdejo, David Álvarez © y Povill. También jugaron: Caruntu (P), Uri Santos, David Peña, Rufino, Cardona, Khalid, Lacambra, Adrià Sánchez y Niel-lo.

BeSoccer CD UMA Antequera: Chispi (P), Daniel Fernández, Miguel ©, Pablo y Pope. También jugaron: Conejo (P), Burrito, Alvarito, Davilillo, Dani Ramos, Quique, Cobarro, Óscar y Barona.

Goles: 1-0 Rufino (6’), 2-0 Corso (11’), 2-1 Miguel (17’), 3-1 Verdejo (17’), 4-1 Uri Santos (34’),

Árbitros: Lázaro Angulo y Faubell Zaldivar. Amonestaron a Davilillo y Miguel por los visitantes.

Pabellón: Pavelló Nou.