Sergi Roberto aparece con la indumentaria del entrenamiento y un bronceado que encaja con el mes de agosto. Cuando llega, saluda a todo el mundo con una amabilidad discreta que confirma esa imagen -de yerno perfecto- que le acompaña desde que subió al primer equipo. De eso hace ya mucho tiempo y a base de resistencia -ha sobrevivido a críticas, entrenadores, cambios de posición y crisis institucionales- ahí sigue: ahora como primer capitán. Un nuevo escalón que le ha sentado de maravilla. En el vestuario se mueve entre los canteranos y el sector internacional que forman los De Jong, Ter Stegen, Christensen y Lewandowski. Con las lesiones olvidadas, el de Reus vuelve a disfrutar del fútbol y reconoce, con 31 años, que a veces no puede evitar ver a los jóvenes y pensar en lo rápido que ha pasado el tiempo.

El martes, después del Gamper, se te veía particularmente feliz en tu nueva faceta como primer capitán, ¿personalmente cómo te sientes?

Es lo que ves, es como me siento. Al final ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado ser el capitán del primer equipo del Barça, así que para mí es un auténtico orgullo, un honor y quiero disfrutarlo. Es una gran responsabilidad, pero también un premio a tantos años de trabajo. Son 18 años aquí y es un momento feliz.

Supongo que cuando a uno le dicen que va a llevar el brazalete hay un subidón anímico y luego otro momento de asentarse y darse cuenta también de la responsabilidad que supone, ¿se duerme peor?

[Sonríe]. Bueno, de momento igual de bien, la verdad, porque ya llevaba años siendo segundo, tercer o cuarto y ya, más o menos, notas y sientes lo que es ser capitán, aunque ser primer capitán cambia un poco.

¿Cuál es el gran cambio?

Pueden ser tonterías como cambios de horario, planificación o cualquier otra cosa, pero el gran cambio más grande es que al final eres tú el que está entre los directivos o entrenador y todos los jugadores. Pero bueno, a mí me gusta también preguntar todo con el resto de capitanes; creo que al final se llevan mucho mejor cuando lo compartes con otros compañeros. Y bueno, otro cambio para bien, es que el Gamper lo pude levantar yo, que aunque sea un trofeo que no sea oficial, pues hace una ilusión especial.

El verano pasado tu discurso era distinto, en el sentido de que pasabas balance y decías: vengo de los dos años más difíciles y quiero volver a disfrutar. ¿Qué ocurrió y qué aprendizaje sacaste de todo aquello?

Bueno, sobre todo físicamente fue duro. Me lesioné en el campo del Atlético el cuádriceps del recto. Entonces estuve ahí dos meses y medio de baja. Cuando me recuperé, recaí en el primer partido después de volver y estuve otros dos meses y medio-tres de baja. Después volví a competir, pero no estaba bien físicamente. O sea, el cuádriceps no estaba bien y aún así seguía jugando. Y, claro, mi nivel no era el que yo estaba acostumbrado a tener porque físicamente no estaba bien; me dolía y no jugaba al mejor nivel posible. Entonces también había más críticas y fue un momento bastante complicado. Después se juntó el tema económico y los capitanes y se puso mucho foco en nosotros. Se juntó todo un poco y fueron momentos difíciles.

¿Cuando cambió?

Después, con la llegada de Xavi, acabé operándome porque no podía jugar de esta manera. Cuando me vio el doctor Pruna me dijo: ¿Cómo has podido jugar así todo este tiempo? Porque esta estaba fatal y entonces me operé con confianza de Xavi diciéndome: ‘Opérate, tú tranquilo, te esperamos’. Y nada, al final, con tantos años aquí, cuando estás bien, tienes que seguir trabajando para estar ahí arriba, porque la exigencia de este club siempre es muy alta y cuando estás mal, como estos años que he pasado mal, pues superarte, mejorar y levantarte. Y eso es lo que hice y por eso me ves así tú ahora, porque estoy disfrutando.

Hay una parte de los futbolistas que la gente no ve, que son las cosas que os pasan fuera del campo y que también os afectan. Ahora los deportistas también estáis visualizando cuestiones de salud mental y la importancia de trabajar la parte anímica. En tu caso, en esos momentos más difíciles, ¿hiciste algún tipo de trabajo con profesionales?

En estos momentos que te he dicho que lo pasé mal no hice nada. Además justo antes de esa época mi madre falleció, que fue un momento muy difícil. Durante ese tiempo no trabajé con nadie el tema mental, pero ahora sí que lo hago con uno de mis mejores amigos, que se llama Adrià Carmona, y es coach. Nos vemos mucho porque somos amigos, pero también aprovechamos y trabajamos la parte mental. Ahora sí que estoy más metido y cada vez más deportistas. Es muy importante que se normalice porque al final nosotros jugamos con los pies, con nuestro cuerpo, y nos tratamos cuando tenemos problemas físicos y tenemos dolores, pero al final la cabeza es lo que te hace estar más estable, lo que te hace estar con motivación. Cuando estás mal, puedes recuperarte, levantarte... y creo que eso se tiene que visualizar y que se tiene que trabajar también.

¿Qué te cuesta más de gestionar la parte las críticas o la frustración de no llegar al nivel que te gustaría? ¿Qué has trabajado más?

Bueno, es todo un poco. Al final siempre puedes mejorar en todos los aspectos. Igual, ahora, viéndolo en perspectiva, igual hubiera ayudado haber hecho más trabajo mental en esos momentos. Al final en el Barça, un partido eres el mejor y te quiere todo el mundo, al siguiente no juegas bien, y ya eres el peor y te tienen que buscar un reemplazo, o sea que tienes que intentar centrarte en lo tuyo sabiendo lo que es importante. Creo que cada uno es conscientes de los hay cuando no juegas bien o cuando te has equivocado. Al final es algo de cada uno también saber tu realidad y sobre todo lo que te pide el míster, porque a veces desde fuera se ve una cosa y es el entrenador es el que te pide otra.

Hoy hemos conocido que el Barça ha activado una palanca que facilitará las inscripciones, ¿cómo lo ha vivido el vestuario?

Sí, al final, todos queremos jugar [sonríe]. Entonces ese problema de las inscripciones desde el club, desde arriba, siempre nos habían dado un mensaje de tranquilidad, que estuviéramos tranquilos, que todos íbamos a estar inscritos. Así que bueno, la Liga empieza el domingo y espero que estemos ya todos inscritos.

¿Os ha comunicado algo el club en las últimas horas?

Bueno, que estemos tranquilos que vamos a estar todos disponibles. Así que es lo que esperamos; yo confío plenamente en el club, así que confío que el domingo de Getafe podemos estar todos disponibles

A nivel deportivo, ¿cuál es tu gran sueño esta temporada?

Yo te diría que como primer capitán mi máximo objetivo es que este club esté siempre al máximo, que todos los culés se sientan orgullosos y personalmente, no voy a engañarte, una imagen que tengo en la cabeza es levantando la Champions. Si ya estaba contento levantando el Gamper, imagínate levantando una Champions.

Aún no lo has soñado esto, ¿no?

[Sonríe]. No, pero tengo la imagen, el foco ahí puesto; me haría una ilusión especial.

Una de las grandes novedades de esta temporada es jugar en Montjuïc, ¿cómo han sido las primeras sensaciones?

Bueno, al final no es tu casa, sabes que es un campo donde vas a estar una temporada y media, entonces al principio es como jugar fuera de casa, pero bueno, te lo tienes que ir haciendo tuyo. Yo creo que al final con los partidos nos vamos a ir acostumbrando. Al final el Gamper fue el primer partido que hicimos ahí, y un día antes, el primer entrenamiento, así que con el tiempo yo creo que nos vamos a ir adaptando y sintiéndonos un poco más en casa también. Por eso necesitamos que la afición esté ahí con nosotros, porque al final ellos nos van a hacer sentir más como en casa.

Se está hablando mucho de Neymar y la posibilidad de que venga, ¿personalmente te haría ilusión que volviera?

Sí, ilusión me hace porque al final es un excompañero que es amigo y con el que he vivido muchas cosas buenas durante muchos años. Cuando estaba en el equipo, fueron de los mejores años que yo he tenido en el primer equipo del Barça, lo ganamos todo. Y, bueno, es un jugador muy diferente a todos los demás, estoy seguro que nos aportaría muchísimo, pero al final no soy quien decide. Así que los encargados de decidir, si viene o no viene, decidirán qué es lo mejor para el club. Lo que queremos es tener el mejor equipo posible para competir por todo y tener los mejores jugadores.

¿No le has enviado ningún WhatsApp de momento ¿no?

[Sonríe] Bueno he hablado con él.

¿Ah sí?

Sí, sí.

¿Y qué?

[Carcajadas]. Es privado, es privado.

Pero bueno, parece que está claro que tiene ganas de volver, eso sí parece seguro…

Sí, sí, le haría ilusión.

Otro jugador diferente, Lamine Yamal. El otro día te preguntaron por él y aunque intentaste ser prudente con tus declaraciones se te escapaba la misma euforia que a todos los culés después de su actuación ante el Tottenham ¿qué lo hace tan especial?

Bueno, lo que vimos en el terreno de juego. Al final es ese talento diferencial especial que uno tiene ya de nacimiento. O sea, puedes trabajar muchas cosas durante tu carrera futbolística, tema físico, tema táctico, pero el talento es algo que lo tienes y Lamine tiene este talento, tiene estas cosas que lo hacen muy diferencial, muy especial y creo que todo el mundo lo está viendo, por eso todo el mundo se está ilusionando tanto. Y, como tú dices, yo me intentaba tranquilizar un poco porque la presión que hay siendo jugadores del primer equipo del Barça es muy elevada, y siendo tan joven, creo que es importante también ir y despacio, disfrutándolo, porque creo que también en estas edades se tiene que aprovechar de este desparpajo que tienen los jugadores, pero con los pies en el suelo, porque es muy joven.

¿Recuerdas qué pensaste cuando lo viste en el primer entrenamiento?

Sí. Los jugadores cuando suben a entrenar con el primer equipo van cohibidos el primer día, pero tú ya ves el talento de cada jugador. Igual uno destaca por su garra, por su actitud, pero Lamine lo veías: cuando tocaba el balón o cuando encaraba… Bueno, todos los movimientos que estamos viendo que hace, pues ya el primer día ya ves que es un jugador diferencial.

Otro jugador propio, Gündogan, ¿Qué lo puede hacer más diferencial en este Barça?

[Se lo piensa]. Muchas cosas. Una de ellas la experiencia que ha tenido con Pep. El año pasado estuvo a un nivel muy, muy bueno. La filosofía que tiene de Pep, pues creo que lo va a hacer que se adapte rapidísimamente a nuestro juego. Su inteligencia también. Creo que es un jugador muy inteligente con el balón y sin balón; sabe dónde siempre estar colocado. Es una cosa que Xavi también da mucho valor. Sobre todo a los interiores que estén en su posición, que no salgan de ahí, de su posición. Y creo que es un jugador que eso lo entiende a la perfección. El tercer hombre. Bueno, cosas de nuestro estilo de juego que se ve que desde el primer día las tiene y creo se adaptará y nos ayudará muchísimo.

El que ya no está con vosotros es Dembélé, ¿cómo os enteráis de su decisión y cómo se ha quedado el vestuario?

Con Ousmane, pues bueno, creo que todos estabábamos un poco decepcionados, igual porque es un jugador muy querido para todos los jugadores de la plantilla y queríamos que estuviera con nosotros. Es un jugador que se había adaptado muy bien, lo queríamos todos. El vestuario lo quiere mucho a Ousmane, por eso nos supo muy mal que se fuera y en la gira pues, cuando empiezas a ver lo que se estaba hablando en la prensa, pues ya era un murmullo y vas viendo que puede pasar.

¿Lo comunicó a la plantilla con una charla en el vestuario?

No, no. Individualmente sí que habló pero al final fue el míster quien dio la noticia pero bueno, cuando estás en Estados Unidos y llevas todo el tiempo con los compañeros, al final lo vas comentando con todos y te acabas enterando. Pero bueno, es que al final, hasta el último día tampoco se supo si se iba si no se iba, entonces bueno, al final fue el míster que dio la noticia de que Ousmane decidió irse y desearle todo lo mejor.

Fermín ha sido una de las revelaciones de la pretemporada ¿Es un caso muy distinto a Lamine?

Son jugadores muy buenos pero Fermín es diferente a Lamine. Lamine es más extremo, Fermin más interior. Son jugadores totalmente diferentes. Pero también es un jugador de estos que tiene el talento de primer equipo del Barça.

¿Lo más llamativos son sus controles orientados?

Sí, el control que tiene y cómo sabe jugar entre líneas. En el Barça, y en el fútbol en general, es muy difícil jugar entre líneas. Saber girarte bien y creo que Fermín esto lo tiene, lo tiene muy bien y es un jugador que si sigue trabajando y sigue como hasta ahora, pues tiene un futuro en el club seguro.

¿Te sorprende el nivel de los jóvenes?

Sí, me sorprendió el nivel de Fermín pero de todos en general y más cuando tú te vas haciendo un poco mayor y ves el desparpajo con el que llegan [sonríe].