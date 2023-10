Xavi, técnico del FC Barcelona, históricamente ha hablado más de los colegiados y sus decisiones, pero ahora se ha sumado un Carlo Ancelotti que se ha dejado contagiar del ruido que rodea al Real Madrid, alentado, entre otros, por el canal oficial del club, Real Madrid Televisión, que lleva tiempo produciendo vídeos para señalar a árbitros concretos. Esto confirma que si el Barça tiene “madriditis”, como se sostiene desde la capital, el Madrid sufre de “arbitritis”.

El pasado sábado Ancelotti declaraba a Real Madrid TV en el Sánchez Pizjuán: “Si digo lo que pienso me caen muchos partidos, por eso uso la ironía. Lo que más me gusta es sentarme en el banquillo del Real Madrid y para evitar suspensiones no digo lo que pienso y utilizo la ironía”. Y concluía advirtiendo: “El árbitro ha hecho un buen partido, ha hecho un partido de nivel. Ha acertado en todo”.

Xavi se alinea con Ancelotti por la libertad de expresión

Se aferra el madridismo a una manipulación sistemática urdida por el Barça con el ‘Caso Negreira’, donde se ha desvelado el pago por parte del Fútbol Club Barcelona a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, de 7,3 millones de euros entre 1994 y 2018. Lo que ha provocado que se abra una investigación que se hizo pública el 15 de febrero de 2023 y por la que actualmente hay dos denuncias aceptadas por el juez Joaquín Aguirre.

Ancelotti ha sido concluyente respecto al caso Negreira: “Normalmente tengo confianza en los árbitros, a veces más, a veces menos. Es un momento en el fútbol español un poco especial, y todos los sabemos. Hasta que no sea todo aclarado, habrá siempre este tipo de problema”. Y añadía, tratando de echar un capote a los colegiados españoles: “Los árbitros que arbitran en Europa no tienen la presión que tienen en la Liga”.

Sin embargo, en la previa del partido de Champions ante el Braga retomaba el tema arbitral: “Yo no tengo libertad de expresión para hablar de los árbitros. Vosotros lo sabéis. Si digo lo que pienso, me suspenden y no quiero. En ese sentido no tengo libertad”. Y aquí es donde Xavi se ha alineado con el madridista: “Ancelotti tiene razón porque si hablas de los árbitros te sancionan con dos partidos. El Madrid se sintió perjudicado y se ha quejado. No le doy más vueltas. Te quejas y te sancionan”.

"El VAR es una herramienta fantástica que ayuda al fútbol"

Pero el técnico culé, que nunca se ha mordido la lengua a la hora de hablar sobre la labor arbitral, también entonaba en cierta forma el mea culpa al advertir: “Debemos cuidar el vocabulario con los árbitros. Se condiciona demasiado, esto es fútbol. La naturalidad te lleva a esto. Cuanto más naturales seamos, mejor. Los árbitros deben salir a explicar sus decisiones. Los humanizaríamos más. Desde dentro del vestuario no hay preocupación.

El árbitro va a salir a hacer su trabajo como nosotros”. El de Terrasa iba más allá y advertía: “La queja no va a ningún lado, pero a veces sale de forma natural. Como en Getafe estás cabreado y sientes que te han perjudicado. Somos humanos y estamos enfadados. Es normal, pero las quejas no van a ningún lado”.

El partido del que hablaba, el de Getafe, el primero de Liga esta temporada, terminó con empate entre azulones y azulgranas y el entrenador culé expulsado por sus quejas a raíz de una jugada en la que produjo un penalti sobre Araújo, aunque antes, en un balón rebotado, Soto Grado, tras revisarlo por el VAR, señaló mano previa de Gavi.

Y Xavi estalló: “La mano es inventada. Es así. Además, en la reunión lo dijeron. Había varios puntos y uno era que entendían a los entrenadores. De momento a mí no me han entendido. Y otra era que no iban a pitar manos, que tenían que ser muy claras. Pues yo no la veo clara. Todo el mundo lo ha visto. Ya no me gustó la reunión del otro día. Y que irían menos al VAR. ¿Por qué van menos al VAR? Si el VAR es una herramienta fantástica que ayuda al fútbol a ser más justo, no entiendo nada”.

Xavi y sus 'rajadas' contra Gil Manzano, árbitro del 'clásico'

El técnico también cargó contra las pérdidas de tiempo de los de Bordalás y ¡los 26 minutos de tiempo añadido! entre las dos partes: “Lo de hoy del tiempo es una vergüenza. Tiempo efectivo en el fútbol, ya lo he dicho mil veces. Esto es ridículo. Todo el mundo lo ha visto. Estamos contrariados y ha sido una injusticia muy clara. Si esto es un producto de la Liga, es una vergüenza absoluta. Estoy muy enfadado. Normal que la gente no quiera ver fútbol”.

Xavi, que advirtió sin sonrojarse en su día “de los árbitros no hablo”, tiene en su hemeroteca ‘rajadas’ diversas contra la labor arbitral. De Gil Manzano, colegiado del clásico de hoy, en un partido de Liga ante Osasuna en el que expulsó a Lewandowski y a Piqué, afirmó: “Nos sentimos perjudicados. Son decisiones muy injustas. No las entiendo”.

Después de caer en la Champions en Milan ante el Inter también cargó contra el colegiado: “Estoy cabreado, muy indignado. No entendemos nada. Es una injusticia, los árbitros deberían hablar y explicarse porque no entendemos nada. Debería dar explicaciones de qué ha pitado. A mí no me las ha dado. Tengo clarísimo que deberían hablar y dieran explicaciones de lo que ha decidido. Sus decisiones son decisivas y es el árbitro el que debería salir a hablar. Y se va y no pasa nada. No lo entendemos”. Y así una larga lista.

Las críticas de Ancelotti al arbitraje de la Champions

Por su parte Ancelotti, con un tono más sosegado, también ha puesto el foco en los colegiados en los últimos tiempos. En la ida de semifinales de la pasada Champions, ante el City, denunció una equivocación arbitral en el gol de De Bruyne. “El árbitro no ha estado muy atento. Fue fuera. No lo digo yo, lo dice la tecnología, pero no lo han controlado bien. Ganar 1-0 no cambiaba mucho el panorama. El árbitro no ha estado muy atento y me ha sacado la tarjeta a mí que no jugaba. Los jugadores merecían más tarjetas en el campo y no yo que estaba fuera”, apuntó señalando al portugués Artur Dias.

Meses antes, en un partido de Liga ante el Girona, el italiano advirtió que Melero López “se ha inventado un penalti. El balón no le da en la mano a mi jugador, sino en el pecho. Y esa decisión nos ha costado dos puntos”.

Así que entre verdades a medias de ambos entrenadores, porque Xavi sí habla de los árbitros aunque diga que no, y Carletto también lo hace tengo o no libertad de expresión, llega este 'clásico' con los que dos banquillos alineados en ese aspecto. La frase de complicidad del azulgrana con el madridista mete más presión al colegiado del partido, que será protagonista seguro haga lo que haga. O incluso lo que no haga.