Arranca la fase de permanencia en Segunda Nacional para el Waterpolo Málaga

El Club Deportivo Waterpolo Málaga inicia la fase de permanencia en el Grupo D de la Segunda Nacional masculina con un derbi andaluz y una actitud de lo más decidida a consolidar el continuar en categoría nacional un año más cuanto antes.

Será importante hacerse con los tres primeros puntos en esta fase de la temporada, no dejarse llevar por la relajación y que no afecte el malestar por no haber podido estar en la lucha por el ascenso. Para ello, el primer paso será llevarse el derbi andaluz ante el CW Chiclana este domingo a las 13.00 horas en Inacua Málaga.

En esta parte de la competición, se arrastran los puntos, victorias, derrotas y goles a favor y en contra que se cosecharon en la primera fase, en el Grupo A en el caso de los malagueños, contra los rivales que también se han visto abocados a luchar por la permanencia.

De hecho, los malagueños comparten liderato con el CW Dos Hermanas, uno de los rivales a batir, con 12 puntos cada uno.

Los de Wil Sánchez querrán dar una alegría a la afición en casa este domingo, y tratarán de seguir mejorando para formarse mejor como equipo y mejorar en las distintas facetas del juego. Será el único partido en Inacua Málaga este domingo y habrá retransmisión en directo por streaming por el canal oficial de YouTube del Waterpolo Málaga.

En cuanto a los partidos de cantera, todos los duelos se concentran en la jornada del sábado, con doble desplazamiento femenino a Sevilla, en Liga Andaluza cadete y Primera Andaluza femenina; mientras que para la tarde quedarán los partidos de la concentración de la Liga Andaluza alevín mixta ante CW Jerez y CW Algeciras.