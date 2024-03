Alonso decidirá en verano: "Aston Martin será la primera oficina a la que iré"

Fernando Alonso afronta el tercer gran premio de la temporada en Australia inmerso en las especulaciones sobre su futuro y el de media parrilla, incluido el tricampeón Max Verstappen. Hoy, en la rueda de prensa previa al inicio de la acción en Melbourne, el piloto asturiano ha aplazado su decisión hasta verano y asegura que en caso de seguir su prioridad sigue siento su actual equipo. "Aston Martin será la primera oficina a la que iré a negociar", ha insistido.

"Ahora, cuando he hablado con la TV, he dicho en verano, así que puedo estar dentro de unos meses sin responder a la misma pregunta, pero no ha cambiado mucho, no cambiará en las próximas semanas ni carreras", ha asegurado, aunque luego ha matizado que preferiría "no esperar hasta el verano, porque creo que será injusto para mí y para el equipo si tienen que encontrar más opciones y cosas por el estilo. Pero tampoco quiero precipitarme y tomar una decisión mientras mi cabeza no esté en 2025".

"Si llegamos a un acuerdo, entonces esa será la decisión, si no llego a un acuerdo con Aston Martin, buscaré en otra parte, pero esa será una segunda opción", ha añadido. "Y como dije en la presentación del coche, cuando tome esa decisión, a la primera oficina que iré será a la de Aston Martin, y esa será mi prioridad, mi lealtad hacia ellos. Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron hace dos años", ha subrayado en Albert Park.

El fichaje de Hamilton por Ferrari y la guerra interna en Red Bull, que podría propiciar la salida de Verstappen, han agitado el mercado con vistas a la próxima temporada, aunque Fernando opta por desmarcarse de la situación: "Mi decisión es completamente independiente de lo que pase en Mercedes o en Red Bull. Siempre he sido así, a veces me ayudó, a veces me perjudicó ser dueño de mi destino. Elegí cuándo dejar un equipo, cuándo unirme a un equipo, elegí cuándo parar. Fórmula 1 y yo elegí cuándo volver... y ahora elegiré lo que haré el año que viene. No seguiré lo que hacen los demás y que ellos dicten mi destino, lo haré solo... Para bien o para mal, es como soy", ha aclarado.

Las diferencias del AMR24 con su antecesor

Respecto a lo que espera del AMR24 este fin de semana en Australia , después de ser noveno en Bahrein y quinto en Arabia, Alonso ha señalado que "hay algunos factores que seguimos analizando y aprendiendo. El coche tiene una filosofía ligeramente diferente en cuanto a la aerodinámica y el desarrollo que queremos llevar a lo largo de la temporada. Tal vez el efecto del DRS el año pasado fue bastante bajo, así que eso fue una penalización en la clasificación, y el coche fue muy fuerte en la carrera. Simplemente, no tenemos un DRS pobre como el año pasado, así que tal vez nuestro rendimiento en clasificación se ha beneficiado por este lado".

"Por la forma en que tratamos los neumáticos y en que están diseñadas las suspensiones, parece que en este momento podemos regular la temperatura en una vuelta con bastante facilidad y tal vez no seamos demasiado cuidadosos los domingos y esto es algo que necesitamos solucionar lo antes posible. Creo que dimos un paso adelante en Jeddah, estábamos a un minuto del líder en Bahrein, a 34 segundos en Jeddah, por lo que redujimos básicamente la mitad de la distancia en esa carrera, y queremos seguir en esa dirección", ha cerrado Alonso.