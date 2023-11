Miguel Mata lleva seis años viviendo en Reino Unido. Este jerezano ya ha residido en Londres, Portsmouth y Preston, donde actualmente se ha instalado. "Siendo de Jerez, no podría beber otra cerveza que no sea una Cruzcampo bien fría. Es la que solía beber en España y es la que pido cuando vuelvo", asegura. Ahora, en su andadura británica, se ha llevado una "grata sorpresa" al encontrásela en bares tan emblemáticos como The Cavern Club de Liverpool.

Cruzcampo nació en Sevilla en 1904. La marca, ahora propiedad de Heineken y después de convertirse en la cerveza más bebida en grifo en todo el territorio español, se ha aventurado a salir de su país natal para conquistar otras latitudes. Esta icónica cerveza, que allí pronuncian como una suerte de Criscampo Seviilia, ya está en más de 5.000 bares de Reino Unido y en octubre anunció la llegada a los lineales de los supermercados en enseñas tan importantes como Tesco, entre otros. El lanzamiento de Cruzcampo en Reino Unido está respaldado por una campaña de marketing masiva en televisión y redes sociales. El grupo neerlandés admite que es una inversión "significativa": la cerveza andaluza ha aterrizado en el país con nuevos tipos de letra, cristalería y puntos de venta, así como la posibilidad de participar en actividades de promoción con premios. "La nueva marca lanzada por Heineken incluye un vaso muy atractivo, que ayuda en este caso" a probarla, dicen desde Pints Of Beauty, una cuenta de redes sociales que comparte las mejores fotos de las pintas de cerveza que le envían sus seguidores de Reino Unido. La Cruzcampo Sevilla que se vende en las islas se diferencia tanto de la original andaluza que ni siquiera el sabor parece ser el mismo. "La versión británica es diferente a la cerveza que se elabora en España y se nota", indican desde Pints Of Beauty. "La elabora Heineken en el Reino Unido, con una graduación del 4,4%", señala el catador Chris's Beer Reviews, mientras que en España el nivel de alcohol de Cruzcampo asciende a un 4,8%. El movimiento empresarial de Heineken El movimiento de Cruzcampo tiene miga empresarial. En abril, Heineken UK anunció la venta de los derechos de la marca francesa Kronenbourg 1664 a Carlsberg. Al mismo tiempo, la multinacional neerlandesa anunció el lanzamiento de Cruzcampo en 'pubs' y bares de todo el Reino Unido, por lo que muchos establecimientos han sustituido sus grifos de otras cervezas para servir pintas de la enseña andaluza. "Las dos marcas que se han visto más afectadas son Kronenbourg 1664 y Madrí (La Sagra)", apunta Gary Roberts, director de Operaciones de Amber Taverns, una de las franquicias de pubs más importantes de Reino Unido, especialmente fuera de Londres. La batalla por los grifos es crucial en el tercer país europeo que más consume zumo de cebada, tras Rusia y Alemania, según los últimos datos disponibles de la compañía japonesa Kirin Holdings que estudia en qué países se bebe más cerveza desde 1975. Heineken UK contaba desde 2008 con la licencia comercial de Kronenbourg 1664 tras la compra de la fabricante británica Scottish & Newcastle a medias, precisamente, con Carlsberg. En cualquier caso, el desplazamiento de Kronenbourg 1664 por Cruzcampo, como recuerdan publicaciones especializadas en hostelería, depende en gran medida de contratos con cada local y no va a ser automático. Gary Roberts apunta que los locales de Amber Taverns que han introducido grifos de Cruzcampo "utilizan la cristalería y el punto de venta de la marca, además de medios de pantalla digital para promocionar" esta marca. Asimismo, han llevado a cabo una "campaña para que los clientes reciban un 'Momento' de sol: les damos un vale para una pinta de Cruzcampo de cortesía. "Esta promoción se utiliza si un cliente compra una marca de la competencia, está indeciso o simplemente para sacarle una sonrisa", agrega. Además, esta cadena de pubs ha introducido una "Tarjeta de Coleccionista", con la que, si un cliente compra cinco pintas de Cruzcampo, recibirá una de cortesía. "También tenemos un incentivo para el personal basado en el porcentaje más alto de ventas frente a las ventas totales en cada bar: los ganadores recibirán un viaje organizado a Sevilla o Málaga para visitar La Factoria", explica Roberts. Los locales de Amber Taverns en los que Cruzcampo ha tenido más éxito, aunque lo han tenido "en la mayor parte del Reino Unido", se ubican en Chester, Durham, Preston y Lancaster, todas ellas ciudades con "gran población estudiantil". El local 1885 The Venue, que se ubica en la localidad de Stainland, en el centro de Inglaterra, traslada a este periódico que Cruzcampo su "producto líder en ventas". Las rubias españolas triunfan en Reino Unido Más allá del fenómeno Cruzcampo, Reino Unido es el segundo mayor mercado para las cerveceras españolas, sólo por detrás de Portugal. En concreto, las marcas nacionales representan ya una de cada cinco pintas que se tiran en los bares y pubs de las islas británicas y en 2022 crecieron un 73%, según los datos de la consultora de mercados CGA. "Las cervezas españolas forman parte del creciente mercado premium y representan más de una quinta parte de ese tipo de cervezas que se sirven", añaden desde CGA. El año pasado, las cerveceras nacionales incrementaron sus ventas internacionales un 13,4%, hasta alcanzar los 4,2 millones de hectolitros exportados. En los últimos tres años, el crecimiento de las exportaciones de las Mahou, Damm, Estrella Galicia… es del 36,8%. Las cervezas españolas tienen diferentes destinos: en 2022 Portugal repitió como principal mercado, al importar el 28% del total de las exportaciones, lo que supone un 16% de crecimiento respecto al año 2021. Reino Unido importa el 13% de las cervezas españolas que se comercializan en el exterior, seguido de China y Guinea Ecuatorial. Estos dos últimos países, reducen su cuota de importación de cerveza española: ambas redujeron un 3% y un 13%, respectivamente sus importaciones con respecto a 2021. Por grupos, Mahou San Miguel fue el principal grupo exportador, seguido de Heineken España (Cruzcampo, El Águila, Amstel), Damm e Hijos de Rivera (Estrella Galicia) en 2021, según el 'ranking' de las empresas españolas con más cifra de exportaciones que elabora Cesce, la agencia española de crédito a la exportación. La lista la completan grupos menos conocidos como la fabricante de marca blanca Font Salem, Compañía Cervecera de Canarias (Dorada) y las artesanales como La Sagra o Bebidas de Calidad de Madrid (La Virgen).