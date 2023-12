El 2024 está a punto de comenzar y, con él, el nuevo año fisca. A partir del uno de enero, tenemos que prestar especial interior a los impuestos que nos corresponde pagar durante todo el año. Uno de ellos, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se paga todos los meses a partir de un porcentaje de la nómina en función del salario anual.

Después, en abril, se hacen cuenta entre lo que se debe y lo que ha pagado con la declaración de la Renta. Aunque esto siempre ha sido así, a partir del próximo año se producirán importantes cambios en la Renta.

Según el artículo 17 de la Ley del IRPF , "se consideran rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquier que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan carácter de rendimientos de actividades económicas".

Las pensiones que no pagarán IRPF

Dentro de los ciudadanos que tienen que pagar IRPF religiosamente, existen algunas excepciones. Los pensionistas, cuyas nóminas también se consideran rendimientos del trabajo, también tienen que ajustar cuentas con el IRPF. Sin embargo, aquellas personas que están cobrando pensiones contributivas de incapacidad permanente, pensiones de inutilidad o incapacidad permanente del Régimen de Clases Pasivas, pensiones derivadas de medallas y condecoraciones por actos de terrorismo y pensiones en favor de menores de 22 años y familiares; están exentas.

Los trabajadores que no pagan IRPF

Uno de los cambios sustanciales que trae la declaración de la Renta es que, según explica la Agencia Tributaria en su página web, "no están obligados a presentar declaración por la cuantía y las rentas obtenidas los contribuyentes cuyas rentas procedan exclusivamente de las siguientes fuentes, siempre que no superen ninguno de los límites que en cada caso se señalan".

La lista que confirman las personas que no tendrán que pagar el IRPF el próximo 2024 se compone de todos aquellos contribuyentes cuyos rendimientos del trabajo no superen estos límites: cuando los rendimientos íntegros del trabajo (es decir, pensiones y nóminas) no supere los 22.000 euros al año o los 14.000 euros cuando el contribuyente tenga dos pagadores.