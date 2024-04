El auge de la nueva Alta Velocidad: más de dos millones de viajeros en apenas un año

El 31 de marzo de 2024. iryo, el primer operador privado español de Alta Velocidad, celebró su primer año en el corredor andaluz con registros récord: ha transportado a 2,4 millones de viajeros, captando una cuota de mercado del 32% y alcanzando picos de ocupación media del 75% en periodos concretos como la Semana Santa.

La empresa está en plena expansión y asienta sus notables resultados en pilares como la calidad y la atención al cliente, aparte de en una oferta diferenciadora que incluye la multimodalidad como eje central. A través de su marca 'iryo Conecta', permite combinar el tren con aviones, coches y otros medios de transporte con una única compra. Además, todos los billetes dan acceso a utilizar gratis los trenes urbanos de las ciudades donde opera hasta cuatro horas antes o después de la hora de salida.

iryo, que comenzó a operar en noviembre de 2022, conecta actualmente Madrid, Zaragoza, Barcelona, Alicante, Valencia, Sevilla, Málaga, Córdoba, Cuenca, Albacete y Tarragona.

iryo cuenta con personal especializado en la atención al viajero. / .

De Cataluña a Andalucía

La compañía tiene en funcionamiento 24 trenes diarios que enlazan Madrid y Andalucía, 14 para Sevilla y 10 para Málaga, con parada en Córdoba. Además, y desde el pasado 10 de diciembre de 2023, iryo puso en marcha una nueva ruta que conecta Barcelona y Sevilla en menos de seis horas sin paradas.

Hay dos salidas desde Barcelona, a las 09:50h y a las 13:45h, con llegadas a Sevilla a las 15:30h y 19:39h, respectivamente. Y desde Sevilla, en sentido contrario, los horarios de partida son a las 06:54h y 16:20h, y los de destino a las 12:45h y 22:10h.

Los trenes más avanzados

El modelo Frecciarossa que utiliza iryo está fabricado por el grupo Hitachi, y es actualmente el modelo de alta velocidad más rápido, moderno y sostenible de Europa. De hecho, están fabricados al 94% con materiales reciclables y su mecánica eléctrica se alimenta de electricidad 100% renovable. La flota de la compañía suma 20 unidades en circulación, que pueden acomodar a 419 pasajeros y circular a 300 km/h con soltura, e incluso más.

Los viajeros pueden, además, compensar la huella de carbono de su billete contribuyendo en proyectos de reforestación como el gestionado por Retree, y que se basa en la plantación de árboles para absorber las emisiones generadas en cada trayecto. También se ofrecen a las empresas certificados verdes que detallan el CO 2 ahorrado.

El Bar Haizea ofrece los mejores platos y bebidas de la gastronomía española. / .

Comodidad a prueba

Todas las butacas están tapizadas en piel y ofrecen el mayor espacio entre asientos del mercado ferroviario de Alta Velocidad. Integran amplias mesitas plegables, reposabrazos individuales, toma de enchufe y hasta puerto USB. Y se completan con una atmósfera relajante en los coches, lograda a base de una iluminación cálida y un diseño despejado. Asimismo, los trenes cuentan con red 5G de conexión gratuita, para trabajar o no perder el contacto mientras se viaja, y también con el primer bar de tapas abierto en un tren, el Bar Haizea, que ofrece a bordo pinchos, raciones y otros platos típicos de la gastronomía española, aparte de una cuidada selección de vinos con Denominación de Origen Certificada.

Cuatro tarifas

Infinita Bistró, Singular Only YOU, Singular e Inicial. Son las cuatro tarifas que iryo ofrece en sus trenes. La Infinita Bistró es la opción más exclusiva e incluye una butaca XL que refuerza el confort, hasta tres maletas de equipaje, servicio de gastronomía a bordo y otros beneficios como cambio de titular y viaje con mascotas sin coste. Al igual que la tarifa Singular Only YOU, ofrece condiciones especiales en los hoteles cercanos a las estaciones de salida, como el Only You de Atocha, en Madrid, o el Nobu Hotel de Sants, en Barcelona, un extra para poder esperar con la máxima comodidad la partida del tren.

Por otro lado, tanto la tarifa Singular Only YOU como la Singular están orientadas al público de negocios, lo que permite gran flexibilidad en las modificaciones y cancelaciones de billetes. La Singular Only YOU mantiene la butaca XL y las condiciones especiales en los hoteles, mientras que la Singular es perfecta para trabajar y ofrece flexibilidad para introducir cambios. La Inicial, por su parte, es la opción más competitiva, pero permite viajar ya sin renunciar al mejor servicio y el mayor confort.

Butacas y servicio de comida asociados a la tarifa Infinita Bistró. / .

Multimodalidad

Combinar el tren con aviones, coches de alquiler, taxis y hasta trenes urbanos para conseguir la mejor experiencia de transporte. Este es el planteamiento que persigue ‘iryo Conecta’, la nueva marca de multimodalidad de la empresa. Gracias a un acuerdo con Air Europa, una única compra permite fusionar las conexiones ofrecidas por iryo en las 11 ciudades donde opera con los 33 destinos oa los que la aerolínea llega en Europa y los 21 de América. Otra alianza, en este caso con Imbric, una app que reúne todos los servicios de movilidad urbana, permite reservar taxi o plaza de aparcamiento en los alrededores de las estaciones.

La colaboración con Avis ofrece, por su parte, ventajas para el alquiler de su flota. Y es que, todos los miembros del Club YO pueden conseguir descuentos del 15% en el precio del alquiler, además de un reembolso del 2% en su tarjeta del programa.

'Club YO' y Singular Empresas

El Club YO es un programa de fidelización que permite obtener descuentos y acumular iryos canjeables en empresas asociadas, como Meliá Hotels y Air Europa y, por supuesto, también en billetes. Al subir de nivel, aumenta el porcentaje de la compra acumulable en un 2%, 3% o 5%, así como los descuentos de un 20%, un 30% y hasta el 50%. El Club YO suma asimismo teléfonos de atención directa y tarjetas regalo en El Corte Inglés y Amazon.

El programa Singular Empresas, por su parte, está pensado para grandes compañías y los viajes de sus trabajadores, y da acceso a productos y precios exclusivos, aparte de ofrecer mayor flexibilidad de cambios.