En el año en el que la universidad malagueña cumple medio siglo, Ernesto Pimentel nos ofrece un amplio repaso por la oferta formativa de la UMA para el próximo curso 22-23 y otros temas de actualidad en la institución malagueña.

Hábleme de la oferta académica de la UMA para el próximo curso 22-23? ¿Habrá nuevos grados?

La Universidad de Málaga es una universidad que siempre ha mostrado su implicación con el tejido productivo y el entorno académico de la región. Esto nos lleva constantemente a actualizar y adaptar su oferta docente. Reflejo de ello es nuestra actual oferta, en la que combinan las enseñanzas tradicionales de grados con nuevas apuestas de grado y posgrados especializados, que permiten a cada estudiante diseñar el itinerario académico que mejor se adapta a sus intereses y necesidades. Entre la nueva oferta a nivel de grado, cabe destacar el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, por el que la Universidad de Málaga viene apostando desde hace algunos años. Del mismo modo, como parte también de la nueva oferta académica para el próximo curso podemos mencionar dos dobles grados, que no corresponden a titulaciones nuevas, sino a la propuesta de itinerarios conjuntos de grados ya existentes. En este sentido, propondremos un programa conjunto del Grado en Turismo y el Grado en Traducción e Interpretación. Del mismo modo, y en colaboración con la Universidad de Granada, se propondrá un programa conjunto del Grado en Periodismo (de la Universidad de Málaga) y el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración (de la Universidad de Granada). Por supuesto, varios grados experimentarán modificaciones en sus planes de estudio, correspondientes a la necesaria actualización y adecuación de contenidos y competencias, entre los que el Grado en Derecho es uno de los que puede considerarse más afectado. En la oferta para el curso próximo tampoco debemos olvidar que la Universidad de Málaga conforma desde hace tiempo, junto a la Universidad de Sevilla, el Campus de Excelencia Internacional ‘Andalucía Tech’, que trabaja en áreas punteras de investigación y transferencia y mantiene alianzas estratégicas con más de 150 empresas.

En lo que respecta a los másteres, ¿qué novedades nos trae el próximo curso?

La oferta de másteres de la Universidad de Málaga es muy amplia, en número y ámbitos de conocimiento. Para el curso 22-23 contaremos con 76 másteres que abarcan las cinco ramas de conocimiento con propuestas de máster especializados en una disciplina, multidisciplinares y dobles másteres. Con esta oferta, respondemos no solo a la especialización y experiencia investigadora y de transferencia de nuestro profesorado, sino también a la demanda del entorno social y económico. La Universidad de Málaga intenta acercar su oferta formativa, tanto de títulos oficiales como propios, a las necesidades de los sectores socio-productivos del entorno. Por eso, nuestra oferta no para de crecer y adaptarse. Así para el próximo curso se incorporarán a la oferta de posgrado de la UMA el máster de Ingeniería Mecánica Avanzada y el máster en Estudios Económicos Europeos en el Marco de la Globalización. A estos se unirá el máster interuniversitario de Psicología Educativa.

Además de los másteres de formación reglada, ¿qué otros títulos de posgrado imparten en la Universidad?

El compromiso que la Universidad de Málaga tiene con el tejido productivo y el entorno social de la región nos lleva a ofrecer formación de posgrado, más allá de los másteres oficiales y a que esta oferta sea también muy heterogénea. La oferta de títulos propios nos permite ser más flexibles, lo que nos da mayor capacidad de adaptación a los cambios y rapidez para responder a las nuevas exigencias de formación. Para el curso 22-23 la UMA ofertará 66 cursos de posgrado entre los que se encuentran 40 másteres de formación permanente y 24 expertos. Estos son los formatos más demandados. En cuanto al ámbito de conocimiento la oferta refleja muy bien las demandas formativas de la sociedad. Destacando los cursos que trabajan las áreas de ciencias sociales -especialmente los de economía y empresa-, salud e ingeniería. Estos últimos como respuesta a los fuertes cambios tecnológicos.

¿Cuáles son los másteres de la UMA que más demanda tienen?

Dentro de la amplia oferta de másteres de la UMA, por razones obvias, los másteres más demandados son los habilitantes como el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, el Máster Universitario en Abogacía o el Máster de Psicología General Sanitaria. Fuera de este tipo de másteres profesionalizantes todos los ámbitos de conocimientos tienen másteres en la UMA con una gran demanda. Así, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas destaca el máster en Dirección y Gestión de Marketing Digital y el de Criminalidad e Intervención Social en Menores o, en el ámbito de las ingenierías, el máster en Prevención de Riesgos Laborales. Nuestros másteres también atraen a alumnos de otras universidades. Entre los que más alumnos de otras universidades tienen podemos destacar, al máster en Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación o el de Dirección y Planificación del Turismo. También, el máster de Psicopedagogía atrae a un importante número de alumnos tanto de la UMA como de otras universidades. Prácticamente todos los másteres han crecido o mantenido en su número de alumnos en los últimos tres años, a pesar del contexto incierto que ha supuesto la pandemia.

Explíqueme el reciente reconocimiento por parte de la UMA de la formación en emprendimiento en el suplemento europeo de sus títulos de grado. Es un sistema pionero en la universidad española.

La Universidad de Málaga ofrece a sus estudiantes una oferta muy amplia, extracurricular de formación en competencias transversales y también competencias que lo capacitan para el emprendimiento. El emprendimiento es un eje estratégico de nuestra universidad. Desde allí, lo que pretendemos es darle la máxima relevancia a la formación que reciben nuestros estudiantes en emprendimiento. Esto lo hemos resuelto incluyendo esta formación de manera diferenciada en el Suplemento Europeo al Título que recibe el estudiante cuando finaliza sus estudios. De esta forma, a partir del próximo curso, la Universidad de Málaga va a expedir títulos en todos los ámbitos, indicando explícitamente el haber recibido formación en emprendimiento. Esta formación es complementaria al título oficial, pero las empresas lo valoran especialmente, pues pone de manifiesto el interés del estudiantado en formarse y participar en programas de innovación y emprendimiento.

Es obligado que la Universidad malagueña esté cada vez más vinculada al tejido productivo de la provincia. ¿De qué forma se articula esta vinculación?

Efectivamente el vínculo con el tejido empresarial y la UMA es cada vez más fuerte y la Universidad de Málaga está muy bien acompañada por la ciudad y su provincia. Se puede afirmar con carácter general que, sin duda, una pieza básica es la formación especializada y avanzada a nivel de máster y posgrado, ya que esta abre posibilidades que complementan a la formación más generalista a nivel de grado y permite una mejor adecuación a las necesidades de la sociedad. En esta formación, no nos podemos olvidar de las prácticas tanto las integradas en cada una de las asignaturas que constituyen los planes de estudio de nuestra oferta formativa, como las prácticas externas. Estas prácticas, que se desarrollan a través de convenios con instituciones, empresas y organizaciones colaboradoras, suponen un valor añadido extraordinario en la formación donde hacen de valioso puente entre universidad y tejido productivo. En estos momentos la UMA tiene firmado más de 3.400 convenios con empresas y organizaciones para la realización de prácticas externas de su alumnado, tanto curriculares (incluidas en el plan de estudios) como extracurriculares. Pero también existen otras formas con las que la UMA está articulando esa vinculación, por ejemplo, a través de la transferencia de conocimiento, las cátedras, la docencia compartida en muchos de nuestros títulos propios con profesionales de reconocido prestigio o, más recientemente, la posibilidad de desarrollar Tesis Doctorales con mención industrial.

¿Es necesaria una renovación casi constante de los planes de estudio de las diferentes carreras de la universidad malagueña para adaptar esos conocimientos a la realidad laboral que los futuros licenciados se van a encontrar cuando se incorporen al mercado de trabajo?

Esta crítica puede venir de una falta de conocimiento de cómo es la universidad en la actualidad. Es verdad que nuestra oferta oficial presenta una estabilidad en el tiempo alta, pero no es inamovible. De hecho, los diferentes grados se revisan periódicamente, y este curso se han realizado modificaciones, en algunos casos sustanciales, de varios grados y másteres para, precisamente, adecuarse a la cambiante demanda del entorno socio-productivo. No obstante, no podemos obviar que la oferta oficial de las universidades está sujeta a controles de calidad y verificación de títulos, pilotados por el Consejo de Universidades, que requieren tiempo. No obstante, la Universidad de Málaga cuenta, como el resto de universidades, con mecanismos para complementar su oferta oficial, con formación permanente propia, cuya naturaleza les permite una mayor flexibilidad para adaptarse a ese entorno cambiante y los nuevos retos formativos que surgen. Este tipo de oferta recoge las actividades de aprendizaje a lo largo de la vida cuya finalidad es fortalecer la formación permanente de los ciudadanos y ciudadanas, actualizando y ampliando sus conocimientos, sus capacidades y sus habilidades generales, específicas o multidisciplinares de los diversos campos del saber.

La UMA cumple medio siglo en 2022, sin obviar este largo periodo de tiempo de funcionamiento, ¿cómo ha de ser la universidad malagueña en los próximos 50 años? ¿cuáles son los pilares básicos en los que se ha de sustentar?

Como pretende indicar el lema del 50º Aniversario de la Universidad de Málaga, ‘Presente en tu mañana’ el medio siglo de existencia de la UMA constituye una realidad que se ha construido y consolidado gracias al trabajo de excelentes profesionales y a la confianza que la sociedad malagueña ha depositado en la institución. Y en los próximos cincuenta años, la Universidad de Málaga deberá seguir ‘ocupando’ la provincia, constatando que forma parte indivisible del futuro de una sociedad que necesita de la enseñanza superior de las ciencias, las humanidades, las artes y las tecnologías para progresar.