ISP Schools, con 11 colegios privados en España y parte de International Schools Partnership (ISP), ha organizado su primera Feria Virtual de Universidades, abierta y gratuita, para todos los alumnos en últimos cursos de Secundaria y Bachillerato, así como para sus familias.

El evento busca ser un encuentro entre alumnos, tanto de sus propios colegios como de otros, con universidades españolas y extranjeras que presentarán sus programas de grados universitarios en formato "webinar" (charla virtual) de 20 minutos de duración cada uno.

Los asistentes podrán acceder con su ordenador, tablet o móvil con conexión a internet, y participar de los webinars a la vez que interactúan con las Universidades vía chat.

“Desde ISP Schools nuestro objetivo es ayudar a nuestros alumnos en su proceso educativo actual y futuro, empoderándoles para que adopten una mentalidad internacional a través de un aprendizaje innovador. En este sentido, ayudarles a decidir sobre su grado universitario y futuro centro educacional de nivel superior, es parte de ese proceso. Con esta Feria de Universidades virtual hemos querido brindar la oportunidad no sólo a nuestros alumnos sino también a cualquier estudiante de otro colegio o instituto, y a sus familiares, para que puedan acceder de forma gratuita desde su propio colegio, hogar u oficina. Si bien somos un grupo de colegios privados, queremos contribuir al bien común en materia educativa por medio de iniciativas abiertas a todo el público”.

El evento se llevará a cabo el Jueves 25 de marzo de 9:00 h a 13:30 h y para participar los interesados solo deben inscribirse en https://openday.colegioslaude.com/university-fair/. Las sesiones se realizarán a través de ZOOM.

Algunas de las universidades que participarán son : IE University, Durham University, University of Warwick, Geneva Business School, Universidad Pontificia Comillas, ESADE, CEU San Pablo de Valencia, Nuova Accademia di Belle Arti , Marangoni , ESIC, University of Surrey, EU Business School, The College for International Studies, ISDE, CUNEF, Glion Institute of Higher Education, Ecole Ducasse, FTEJerez, Les Roches, Universidad Francisco de Vitoria.