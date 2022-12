No hay medallas para los tebeos, pero los leemos

Termina el año y llega la lluvia de Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, nada menos que 33 premiados -es la pedrea del mundo cultural nacional-. En 2022, entre los muchos afortunados llaman mi atención la escritora Rosa Montero, el actor Javier Cámara, los cantantes Víctor Manuel y Santiago Auserón y la Ganadería Miura, además del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Ha habido de todo, eso no se discute, aunque parece que el haber estado cerca del PSOE puntúa para colgarte una de estas medallas. Ya sabemos que siempre es así, pero aburre y le quita algo de mérito a estos reconocimientos. Lo que no me aburren son los tebeos, aunque algunos los haya leído unas mil veces. Y esta semana, Panini ha relanzado la Biblioteca Marvel, con la que pretenden publicar el Universo Marvel al completo por orden cronológico -esto ya se hizo en el pasado con tomos en blanco y negro, pero ahora llegan en esplendoroso todo color-. Estas aventuras casi me las conozco de memoria, pero quizá deba recordar algún detalle, por lo que les echaré un buen vistazo. Por cierto, he repasado la lista de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes y he encontrado a un organizador de conciertos y a un diseñador de artesanía pero no a un autor de tebeos: parece que en el ministerio no saben que algunos de ellos sí han votado al PSOE en los últimos cuarenta años.