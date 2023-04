Termina la sexta edición de Marpoética en Marbella y comienza la 52 Feria del Libro de Málaga. Esto no para. El ritmo de actividades literarias es frenético en esta época del año. Y es así gracias a locuras como Marpoética, que recordemos se trata nada menos que de un festival de poesía en Marbella. Y claro, si te reúnen cerca de casa a La Bien Querida, Ángeles Mora, Ben Clark, Aurora Luque, Fernando Aramburu, Antonio Lucas, Alejandro Simón Partal, José María Sicilia y Marta Sanz, solo poder decir algunos, pues te alegras –por cierto, esa cosa del maridaje que es muy de Marpoética me parece una gran idea-. Además, ahora en Marpoética dan premio, y para eso se han aliado con Chus Visor. El premiado de 2023 es Felipe Benítez Reyes, por lo que entiendo que saben lo que tienen entre manos. Así que nada, a esperar la séptima edición en la próxima primavera mientras echo el rato en las casetas de la Feria del Libro de Málaga en la Plaza de la Marina. Iré a pasar algunas horas por allí, porque resulta que algunos amigos tienen la buena costumbre de firmar sus libros: Luis Ruiz Padrón, Pepo Pérez y Alejandro Villén ya me han hecho la agenda de los próximos días. De paso, curiosearé por todas las casetas, porque seguro que no salgo de allí con las manos vacías, que siempre vienen bien más libros para que crezcan mis torres de papel.