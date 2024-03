Rebuscando en los cajones de García Márquez.

Para celebrar los diez años de la muerte de Gabriel García Márquez (1927-2014), llega a las librerías una novela inédita de la que su editorial presume que está «escrita en el inconfundible y fascinante estilo de García Márquez» –no esperamos menos, claro, siendo de García Márquez-. Los editores también se han adelantado a las sospechas de los maliciosos y han aclarado que no han quitado ni puesto palabra alguna, así que ‘En agosto nos vemos’ (Random House, 2024) debe ser considerada con pleno derecho una obra de García Márquez. La verdad es que estas obras a las que se les quita el polvo acumulado tras años escondidas en una caja fuerte no suelen ser las mejores de sus autores, pero los lectores fieles siempre las recibimos con esa rara mezcla de alegría, temor y curiosidad. Los libros inéditos y póstumos podrían tener su propia sección en las bibliotecas, un lugar en el que repasar lo que no llegaron a ver publicado Nabokov, Fitzgerald y ahora García Marquez, entre muchos otros grandes escritores cuyos cajones y armarios han sido saqueados por sus herederos; quizá sería un espacio para el horror de sus autores, quienes de todos modos debían saber que lo que no quemaran acabaría en la imprenta. La verdad es que yo soy de los que suelen leer estos libros, porque no tengo claro que un escritor suela ser su mejor lector.