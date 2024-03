Las viñetas también se rinden a la leyenda de AC/DC

Como todo el mundo sabe, los AC/DC están de vuelta. Han pasado ocho años desde ‘Rock or bust’, su última gira, y cuatro del lanzamiento de su último disco, ‘Power up’. La banda ya no es la que era, evidentemente, pero su leyenda sigue despertando pasiones. Sus admiradores españoles tendrán la oportunidad de volver a disfrutar de su arrollador directo en las dos fechas que han anunciado en Sevilla –29 de mayo y 1 de junio–, dentro de su nuevo tour. Muchos aseguran que será la última vez que podamos verlos sobre los escenarios, aunque lo mismo decían en 2002 de los Rolling Stones y mira por dónde van sus Majestades Satánicas.

El pasado mes de diciembre se cumplieron 50 años del primer directo de AC/DC, una actuación en el club Chequers de la ciudad de Sídney con la que prendió la mecha de la dinamita del rock que sus creadores, los hermanos Malcolm y Angus Young, llevaban dentro. La suya ha sido una historia de pasión por la música y de superación, como bien relatan David Braña y Jesús C. Gan, autores del original cómic que recorre la trayectoria de la formación con motivo de la señalada efeméride. El volumen, perteneciente a la colección ‘La novela gráfica del rock’ del sello Ma Non Troppo (Redbook), que ya ha repasado las carreras de grupos como los Beatles, Iron Maiden, Metallica, Led Zeppelin, Ramones y Red Hot Chili Peppers, entre otros, detalla aquí el origen y posterior impacto mundial del proyecto musical de los hermanos Young, formación que desde aquel primer recital de diciembre de 1973 ha despachado más de 200 millones de discos alrededor de todo el planeta.

Página a página, viñeta a viñeta, el relato de Braña, apoyado por los excelentes dibujos de C. Gan, arranca con el viaje que realiza la familia Young de Escocia a Australia en busca de un futuro mejor. Una vez instalados en Sídney, George fue el primero de los siete hermanos Young que conoció el éxito musical gracias a los Easybeats. Inspirados por él (George fue quien le regaló a Malcolm su inseparable guitarra Gretsch), los dos pequeños de la saga (Malcolm y Angus) decidieron dedicar su vida a la música. Así nacerí AC/DC, una banda con una única ambición: hacer rock sin ninguna concesión.

La incorporación del cantante Bon Scott –durante el primer año de existencia del grupo el vocalista fue Dave Evans– les propició un progresivo y muy esperanzador éxito. Trabajos como ‘High voltage’ (1975), ‘Dirty deeds done dirt cheap’ (1976), ‘Let there be rock’ (1977), ‘Powerage’ (1978), y el arrollador ‘Highway to hell’ (1979), les proporcionaron un destacado lugar en el olimpo del rock a nivel mundial.

La repentina muerte de Scott en 1980 estuvo a punto de acabar con los sueños de la banda, pero los AC/DC decidieron hacer de tripas corazón y seguir adelante. Y acabaron dando de lleno en la diana, tanto con el fichaje de Brian Johnson como con el álbum que certificó su regreso, ‘Back in black’. Aunque también hay dedicadas unas cuantas páginas a narrar los últimos episodios vividos en el universo de AC/DC, entre ellos los problemas auditivos de Johnson y las muertes de George y Malcolm Young, la gran parte de esta novela gráfica se centra en la narración de la trayectoria de la banda hasta su reaparición con ‘Back in black’, el segundo álbum más vendido de la historia, sólo por detrás de ‘Thriller’ de Michael Jackson, con más de 50 millones de copias despachadas. Pese a todos los cambios y el ineludible paso del tiempo, AC/DC sigue despertando pasiones. Ellos jamás han faltado a su promesa: su rock no entiende de concesiones.

Portada de 'AC/DC. Su historia'. / L. O.