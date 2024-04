Kierkegaard y la eterna angustia existencial

La vida de Kierkegaard es un claro ejemplo de cómo el medio condiciona al individuo. En este caso vamos a observar cómo los miedos de los padres pueden afectar y marcar profundamente a sus hijos. Desde su nacimiento, su pensamiento viene marcado por la angustia y por el miedo, todo eso debido a la relación, un tanto extrema, que su padre tenía con Dios. El padre tuvo una gran influencia en Kierkegaard y ese miedo al castigo divino con el que vivía le hizo reflexionar extensamente sobre la unión que hay entre el pecado y la relación de los padres con los hijos. Además, es aquí, en estos primeros sentimientos de angustia vital, cuando aparecen los fundamentos de gran parte de su obra. El existencialismo de este pensador, así como la reflexión en torno a la angustia, viene marcado por su infancia y va a determinar el resto de su vida hasta el punto de romper el compromiso con el amor de su vida.

Regine Olsen conoció a Kierkegaard el ocho de mayo de 1837 y la atracción entre ambos fue inmediata. Kierkegaard la amaba y escribió sobre ella en sus diarios. Aun así, no se sentía capaz de afrontar el matrimonio por el bagaje que trae de su infancia. Él hace referencia a esto diciendo que su «melancolía» no lo hace apto para el matrimonio y menos de un año después de haberse comprometido con Regine rompió su compromiso.

Kierkegaard quedó anclado a ese amor sin resolver toda su vida. Esta ruptura le produce una inquietud tan profunda que es incluso visible en varias de sus obras como ‘Temor y temblor’ y ‘La repetición’.

Estos dos momentos en la vida del filósofo son necesarios para entender su preocupación por la angustia. Desde su nacimiento ha estado condicionado por un peso sobre su cabeza: la religión. Hay que entender, y Joakim Garff lo hace de manera formidable, cómo el medio condiciona el pensamiento, por eso toda la vida y la obra de Kierkegaard va a venir marcada por esa relación turbulenta con Dios que tanta angustia y miedo le provocaba a su padre. Por todo lo anterior Kierkegaard afirmó que no concebía la existencia ni la libertad como algo meramente abstracto, sino como algo humano, individual, subjetivo y singular.

No nos debería parecer tan extraño que el padre del existencialismo tenga una vida tan infeliz. Nadie llega preguntarse por la angustia humana si no se ha visto abocado a ella. Por el miedo que lleva consigo desde niño Kierkegaard va a escribir de la existencia, la libertad, la responsabilidad, la desesperación y la angustia. Podríamos decir que Kierkegaard cogió sus traumas infantiles y los diseccionó hasta intentar encontrar su origen, dando así luz a un nuevo tipo de pensadores y de pensamiento que van a centrarse en los hombres y en sus emociones, en la parte menos positiva como son el deseo, la muerte o la envidia. Porque el existencialismo no es más que eso, poner el foco en lo feo de la existencia humana, es eso que no nombramos pero que siempre nos acompaña.

Hay muchas razones para leer este libro, pero quizá la más importante sea entender que el existencialismo surge debido a un gran coste personal por parte de sus exponentes. De la mano de Garff podemos transportarnos a la vida de Kierkegaard y vivir sus miedos y angustias en primera persona. Este libro no es una mera biografía, es el conocimiento vivido y profundo de la historia vital de un hombre.

En palabras de Kierkegaard: «La vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero únicamente puede ser vivida hacia delante». Por eso gracias al compromiso de J. Garff de entender ese hacia atrás de Kierkegaard, es posible comprender de una manera clara a un filósofo tan atormentado. Garff nos hace sentir el desasosiego de Kierkegaard ante la imposibilidad de poder desligarse de su miedo a morir joven, a no ser buen católico, al matrimonio. Sentimos también su angustia al perder a Regine.

A final solo hay que comprender que somos emociones y que todo lo que hacemos está sustentado por ellas, en definitiva, es lo que el existencialismo contiene dentro de su teoría.

Portada del libro de Joakim Garff. / L. O.